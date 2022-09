Gli strani odori continuano: aumentano le preoccupazioni dei cittadini sull’ex Sloi

Pubblicità

Continuano le forti preoccupazioni da pare dei cittadini che abitano nei pressi della ex Sloi.

Ieri sera i residenti di via Vittime delle Foibe hanno cominciato a sentire uno strano odore provenire dalla ex fabbrica. Le testimoniane parlano di luci posizionate sul terreno a fianco della ex Sloi e un motore in piena funzione.

Stamattina invece un gruppo di persone sono arrivate e hanno prelevato dei campioni dal terreno inquinato. (foto) 15 giorni fa erano arrivate altre segnalazioni da parte di alcuni cittadini che hanno testimoniano che alle 5.30 del mattino di mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 agosto, un camion con rimorchio già carico di materiale e pronto ad andare è uscito dall’area inquinata all’altezza di un capannone che fino a pochi anni fa ospitava un gommista, capannone prospiciente l’area ex Carbochimica.

Queste persone, che stavano percorrendo via Brennero in bicicletta a quell’ora, hanno confermato anche di aver sentito un odore anomalo, insolito e particolarmente intenso in prossimità dei camion.

Nessun cartello relativo al trasporto di materiali particolari (pericolosi?) è stato notato sul retro del camion in oggetto, presumibilmente lo stesso mezzo in tutte le mattine.

Nel merito i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia avevano depositato un’interrogazione al Sindaco dove hanno chiesto se il sindaco sia a conoscenza di quanto rilevato dai cittadini; e se in caso di risposta affermativa al punto se la natura del materiale presente sul camion sia riconducibile ad interventi effettuati nelle aree ex Carbochimica ed ex Sloi, in relazione alla bonifica del Rio Lavisotto o al cantiere pilota del Passante Ferroviario.

