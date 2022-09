Finanziamenti russi ai partiti, Urso (Copasir): «L’Italia non è coinvolta»

Pubblicità

Ieri sera la notizia è stata rilanciata da tutte le televisioni italiane.

L’intelligence Usa ha diffuso un dossier secondo cui la Russia avrebbe finanziato dal 2014, con oltre 300 milioni, i partiti stranieri in almeno 20 Paesi tentando di influenzare partiti politici e funzionari di governo stranieri in “più di due dozzine di Paesi”.

Nel documento non vengono elencati i nomi di chi avrebbe ricevuto i finanziamenti, ma viene sottolineato che gli Stati Uniti stanno “declassificando una serie di informazioni per identificare i singoli Paesi”.

«Mi sono confrontato doverosamente con l’autorità delegata, Gabrielli, perché è il governo a dover avere notizie in merito, e posso dire che al momento non esistono notizie che riguardano l’Italia», ha spiegato Adolfo Urso (foto) capo del Copasir che sarà a Trento sabato 17 alle ore 17.00 per un incontro aperto al pubblico organizzato dalla Confcommercio, presso la sala auditorium Ivo Perini all’interno della Seac.

«Quel che è certo – ha aggiunto Urso – è che l’ingerenza straniera esiste, i sistemi autoritari, Russia e Cina in testa ma non solo, cercano di colpire, delegittimare e sottomettere le nostre democrazie e noi dobbiamo saperlo».

«Anche per questo – ha aggiunto – mi auguro che la campagna elettorale sia costruttiva, serena, un confronto, anche aspro, sui programmi, ma non tesa a delegittimare l’avversario, perché siamo tutti parte integrante della nostra Nazione».

Durante un briefing telefonico, un funzionario anonimo non ha detto se e quanti di questi fondi sarebbero stati spesi in Ucraina, sottolineando però che Mosca “potrebbe aver tentato di influenzare le recenti elezioni in Albania, Bosnia e Montenegro”.

Nello specifico, la Russia avrebbe utilizzato organizzazioni terze, come i think tank, per veicolare il denaro verso politici e partiti “amici” in America Centrale, in Asia, in Medio Oriente e in Nord Africa. “Si tratta di un tentativo di manipolare le democrazie dall’interno”, ha detto il funzionario.

Adolfo Urso senatore di Fratelli d’Italia e presidente del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) sabato a Trento relazionerà sulla sua ultima missione iniziata a Kiev dove ha incontrato il capo dell’Amministrazione presidenziale, Andrii Yermak e il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, continuata a Varsavia con il viceministro degli Esteri Pawel Jablonski e terminata a Washington dove ha incontrato i gruppi think tank dei conservatori e dei progressisti.

Urso risponderà anche a domande legate al caro bolletta, alla situazione economica italiana e la sicurezza