Coronavirus: 265 i nuovi contagi in Trentino nelle ultime 24 ore

Resta fortunatamente a zero l’indicatore dei decessi da Covid-19 in Trentino dove tuttavia i contagi non si arrestano, seppur con numeri ed esiti non preoccupanti.

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 265, la stragrande maggioranza (261) rinvenuti dall’antigenico (i test rapidi ieri sono stati 1.216, quelli molecolari 165).

I pazienti ricoverati in ospedale sono 51, di cui 2 in rianimazione. Il numero è stabile visto che a fronte di 12 nuovi ingressi ci sono state altrettante dimissioni.

Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione: 9 di 0-2 anni, 7 di 3-5 anni, 11 di 6-10 anni, 4 di 11-13 anni, 4 di 14-18 anni, 50 di 19-39 anni, 96 di 40-59 anni, 33 di 60-69 anni, 28 di 70-79 anni e, 23 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.251.865 (428.887 seconde dosi, 340.686 terze e 31.323 quarte). Infine, 242 nuovi guariti portano il totale a 203.705.

