Cade in bicicletta a Sarnonico: bambino elitrasportato all’ospedale

Un bambino è rimasto ferito nella serata di oggi, mercoledì 14 settembre poco prima delle 18, a seguito di una caduta in bicicletta in via Kennedy a Sarnonico.

È ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma il bimbo è caduto in autonomia mentre era in sella alla sua bici nei pressi del parco giochi.

Immediato l’intervento da parte dei soccorsi, con i Vigili del Fuoco volontari di Sarnonico, l’ambulanza del 118 e i Carabinieri subito accorsi sul posto.

Da Bolzano è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso Aiut Alpin, che in pochi minuti ha raggiunto l’alta Val di Non. Il bambino è stato quindi stabilizzato dall’equipe medica e trasportato ora all’ospedale San Maurizio di Bolzano.

