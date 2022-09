«Autunno in palafitta» al Parco Archeo Natura e al Museo delle Palafitte di Fiavé

Pubblicità

Pubblicità



Prosegue nei colori e nelle sfumature di settembre la stagione del Parco Archeo Natura e del Museo delle Palafitte di Fiavé che dopo un’estate ricca di eventi propongono “Autunno in palafitta”, una rassegna di iniziative per esplorare la vita dei nostri antenati nella preistoria.

L’invito è rivolto a persone di ogni età dalle archeologhe dei Servizi Educativi della Soprintendenza per i beni culturali. Il primo appuntamento è al Parco Archeo Natura domenica 18 settembre con “L’archeologo cercastorie”, un’attività per famiglie per divertirsi a leggere e interpretare dati e informazioni rinvenuti durante gli scavi archeologici condotti nella torbiera di Fiavé – Carera dove sono tuttora visibili i resti dei pali che sorreggevano le abitazioni preistoriche.

Il Parco e il Museo sono visitabili tutti i giorni dalle ore 10 alle 18 fino al 30 settembre; dal 1 al 23 ottobre nei giorni di sabato, domenica e lunedì con orario 13-18.

Pubblicità Pubblicità

Il 24 e 25 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sarà gratuito l’ingresso sia al Parco sia al Museo. Domenica 25 settembre, al Parco, è dedicato alle famiglie “Per fare un palo, ci vuole il legno”, un’attività che vedrà i partecipanti cimentarsi nella riproduzione di un particolare strumento in legno secondo le tecniche e i materiali in uso nei villaggi palafitticoli di Fiavé.

Al Museo invece è in programma “Palafitticolo a chi?”, una visita partecipata sulle tracce degli antichi abitanti delle palafitte con particolare attenzione al legno, materiale normalmente deperibile che nella torbiera di Fiavé si è conservato in modo eccezionale per più di 3500 anni.

Domenica 2 ottobre il Parco ospita la ”Festa dei nonni al villaggio palafitticolo” con un doppio appuntamento: al mattino “Un giorno in palafitta”, una visita partecipata alla scoperta della vita quotidiana nei villaggi preistorici di Fiavé e al pomeriggio “Sulle tracce della strega casara”, un’attività per famiglie per conoscere metodi e strumenti usati nell’antichità per la produzione di latticini. L’ingresso sarà gratuito come prima domenica del mese.

Pubblicità Pubblicità



Altro appuntamento atteso dalle famiglie, domenica 9 ottobre, è la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, il cui tema quest’anno è “Diversi ma uguali”. Al Parco è previsto al mattino “Due pali e una capanna”, un laboratorio per grandi e piccini per mettersi in gioco e scoprire differenze e somiglianze tra le case di ieri e quelle di oggi, mentre il Museo, nel pomeriggio, ospiterà “Trame di pace”: la lettura di alcuni albi illustrati tematici e un racconto animato condurranno i partecipanti alla scoperta di gioielli, armi e materiali preziosi utilizzati e ambiti dagli abitanti delle palafitte. Adulti e bambini saranno chiamati ad affrontare e risolvere in maniera pacifica un piccolo conflitto, creando infine alcuni intrecci ispirati alle tematiche della pace.

Informazioni e prenotazioni presso il Museo tel. 0465 735019 – 334 6807276 e il Parco tel. 331 1739336 oppure sul sito www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

Informazioni Provincia autonoma di Trento Soprintendenza per i beni culturali Ufficio beni archeologici Via Mantova, 67 – 38122 Trento tel. 0461 492161

e-mail: [email protected]

www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità