Aumentare le estrazioni di gas italiano, la proposta di Cingolani: attesa la presentazione di un decreto

Mentre in Europa si discute sul tema price cap, Roberto Cingolani potrebbe presentare un decreto finalizzato allo sblocco di nuove estrazioni per 4/5 miliardi di meri cubi da giacimenti già esistenti tra Canale di Sicilia e Adriatico.

Lo ha annunciato lo stesso ministro della transizione ecologia durante un’intervista a Radio24, in cui ha spiegato come intende mettere a disposizione una certa quantità di gas alle aziende che soffrono questa situazione di prezzi incontrollati.

Nel dettaglio, il Governo starebbe pensando di provvedere all’estrazione di una significativa quantità di gas (tra i 4 e i 5 miliardi di metri cubi) su giacimenti esistenti. Secondo il ministro questo sforzo avrebbe l’effetto di aumentare l’autonomia italiana, ma anche quello di dare all’Italia e alle aziende del gas a prezzo scontato.

Ovviamente, la misura per essere approvata dovrà essere votata in Palamento: “Spero che venga votata positivamente, è l’unica cosa che possiamo fare per alleviare la sofferenza delle aziende e se qualcuno vota contro poi lo deve spiegare alle aziende”: ha commentato Cingolani.

Non solo, ma durante l’intervista, Il ministro della transizione ecologica ha parlato anche del nucleare di nuova generazione, come unica alternativa per sbloccarci dal carbone e dal gas che producono Co2.

