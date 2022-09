«Acquaprofonda»: un’opera civica di teatro musicale, la presentazione martedì 4 ottobre presso la sede della Fondazione Caritro di Trento

Pubblicità

Si terrà martedì 4 ottobre alle ore 15.30 presso la sede della Fondazione Caritro di Trento la presentazione e l’apertura del percorso “Acquaprofonda“, progetto che si è aggiudicato il bando Caritro “Reti Scuola-Territorio 2022”.

Acquaprofonda nasce dalla collaborazione fra l’associazione H2O+, il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, gli Istituti Comprensivi Trento 6 e Pergine 2 e Iprase, in un’ottica di collaborazione e crescita civica del giovane pubblico. L’evento potrà essere seguito anche online sulla piattaforma e-learning di Iprase.

“Acquaprofonda” è un’opera contemporanea per ragazzi e ragazze (Produzione Teatro Sociale di Como – Aslico, in coproduzione con il Teatro dell’Opera di Roma) che ritrae in modo unico uno dei temi più rilevanti del nostro tempo: l’inquinamento delle acque.

Questo progetto rientra in Opera Domani, il format di opera lirica partecipativa partendo dalla consapevolezza dell’importanza che le esperienze culturali hanno sui ragazzi durante i loro anni di sviluppo e dalla convinzione che un pubblico ben informato si traduca in cittadini ben informati.

Si tratta di un percorso interdisciplinare e inclusivo che, attraverso la musica e il teatro, affronta in modo attivo e partecipato problematiche del nostro tempo quali la salvaguardia dell’ambiente e la sostenibilità ambientale, ponendo attenzione sul nostro vivere quotidiano e sulla responsabilità delle nostre azioni.

Accompagnati attraverso un percorso dedicato, gli studenti delle classi coinvolte si preparano ad essere protagonisti attivi dello spettacolo e cittadini consapevoli per la tutela e la salvaguardia delle nostre acque.

Gli obiettivi sono quelli di sensibilizzare le classi e gli/le insegnanti attraverso un percorso attivo che possa far “toccare” concretamente gli aspetti più insidiosi dell’inquinamento ambientale, avvicinare bambini/ragazzi/insegnanti all’opera e allo spettacolo dal vivo, veicolare gli obiettivi e target dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Informazioni e iscrizioni al link: https://www.iprase.tn.it/formazione/dettaglio-iniziative?corsoId=26001