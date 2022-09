A Lavis la serata “Immaginarsi il Futuro. Strumenti per lavorare con gruppi di Giovani”

Pubblicità

Si intitola “Immaginarsi il Futuro. Strumenti per lavorare con gruppi di Giovani” la serata di formazione in programma martedì prossimo, 20 settembre, a partire dalle 18 all’Oratorio Don Celestino Brigà di Lavis, previa iscrizione.

Una serata in modalità laboratoriale per esplorare possibili scenari futuri utopici e distopici per dialogare insieme sulla progettazione con e per i giovani del territorio. Attraverso le metodologie del Community visioning e il LEGO® SERIOUS PLAY sarà possibile riflettere sulla creazione di scenari comuni e individuare gli strumenti per lavorare con gruppi di giovani.

Conduce Davide Boniforti, psicologo ed esperto in processi di sviluppo di comunità, facilitatore di gruppi, progettazione e pratiche partecipative, mediatore di comunità, facilitatore e workshop designer LEGO® SERIOUS PLAY.

L’attività rientra nel percorso formativo provinciale “Esplorazioni culturali. Sguardi e dimensioni del possibile” ed è stata co-progettata dal Piano Giovani di Lavis e dal Piano Giovani di Trento.

La formazione è gratuita e aperta a tutti e in particolare a coloro che lavorano e hanno “a cuore” i giovani. Per chi fosse interessato, è possibile richiedere l’attestato di partecipazione.

Per iscrizioni: https://forms.gle/hdZqSdchz51m3vV1A

