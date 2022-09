Walter Kaswalder a Livinallongo per preparare il prossimo Dreier Landtag. I comuni ladini bellunesi ribadiscono la vicinanza all’Euregio

Pubblicità

Il presidente consiglio di Trento prepara il prossimo Dreier Landtag che si terrà in territorio trentino. Oggi il presidente si è riunito con gli omologhi di Bolzano e Innsbruck e ha fissato l’assise biennale per il 14 e 15 giugno 2023.

La commissione inter regionale preparatoria avrà luogo il 20 aprile del prossimo anno. La riunione operativa di oggi è stata resa tutt’altro che ordinaria per il fatto di essersi svolta nel territorio ladino bellunese, al castello di Andraz/Buchenstein nel comune di Livinallongo.

Ad ospitare i tre presidenti delle assemblee legislative del territorio dell’Euregio è stato l’Istituto culturale ladino “Cesa de Jan”, che ha colto l’occasione, per certi versi storica, per ribadire la vicinanza dei territori ex asburgici di Cortina, Livinallongo/ Fodom e Colle S.Lucia al Dreier Landtag, di cui sono uditori, e all’Euregio, nel cui consiglio dei comuni sono già rappresentati.

