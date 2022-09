Violento scontro auto-moto a Linfano di Arco: 42 enne in codice rosso al Santa Chiara

Pubblicità

Ancora uno scontro tra una vettura ed una moto sulle strade del Trentino: quesa volta, l’incidente è avvenuto sulla strada statale 240 in località Linfano di Arco, nei pressi del supermercato Lidl.

Per cause ancora in corso di accertamento, verso le 18:00, un’auto e una motocicletta con a bordo un centauro di 42 anni si sono scontrate. Il tutto è avvenuto in un tratto di strada noto per la sua pericolosità, dati i numerosi incidenti degli ultimi anni.

Nell’impatto, il centauro è caduto rovinosamente a terra. L’uomo è stato soccorso dai sanitari arrivati sul posto con l’ambulanza. In loro supporto sono poi giunti anche i Vigili del Fuoco di Riva del Garda e Arco. Vista l’importante dinamica, è stato attivato l’elisoccorso.

Ai carabinieri della compagnia di Riva del Garda il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il 42 enne – dopo essere stabilizzato – è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Grossi disagi al traffico con code in entrambe le direzioni con la statale rimasta chiusa per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza della strada.

