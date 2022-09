Trentino preso d’assalto dalle baby gang: Alto Garda, Trento e Rovereto nel mirino dei giovani vandali

Pubblicità

Il problema delle baby gang – ovvero (come riportato da Treccani) “banda di giovanissimi che si rende responsabile di azioni di microcriminalità” – sta dilagando in tutta la regione.

Gli episodi di Trento (QUI link) e di Rovereto sono solo quelli più noti: di fatto, anche Riva del Garda e la zona dell’Alto Garda – specie durante i mesi estivi – sono state bersaglio di queste bande di criminali in erba. E a nulla sono valsi i pattugliamenti dei Rangers ed i controlli: la zona manca ancora di telecamere e i numerosi ragazzini dai 12 ai 17 anni presenti in zona ne hanno letteralmente preso il possesso.

Sembra assurdo, perché si parla di ragazzini, eppure questi giovani (spesso anche noti alle autorità) sono completamente senza coscienza e agiscono senza nessun rispetto né per la quiete pubblica né per le proprietà altrui.

Schiamazzi notturni, bottiglie rotte, auto danneggiate, minacce e pestaggi: come possiamo pensare che la problematica delle baby gang si risolva da sola, magari con la fine delle vacanze e l’inizio delle scuole?

Di recente, un 26 enne di Arco è stato brutalmente picchiato da alcuni ragazzini armati di bastoni, che gli sono valsi un viaggio in Pronto Soccorso di cui avrebbe fatto volentieri a meno.

Il ragazzo – titolare della tabaccheria di Piazza della Repubblica a Dro – si è beccato cinque giorni di prognosi (salvo complicanze) grazie ad un trauma alla testa riportato dal pestaggio di cui era stato vittima.

Sabato sera sarebbe potuta essere una serata come tante, dove Piccini accompagnava a casa la ragazza e poi tornava a casa. Tuttavia, la banda di ragazzini presente nella zona del parcheggio delle case Itea del Rione 2 Giugno e Viale 1° Maggio la pensava diversamente: dopo aver bazzicato e armeggiato intorno alle auto parcheggiate in zona e dopo essere stati ripresi dal 26 enne, hanno ben pensato di prendere dei bastoni e aggredirlo brutalmente.

Ragazzini e ragazzine completamente fuori controllo: mentre i ragazzi picchiavano Piccini, delle ragazze avevano iniziato a prendersela anche con la sua fidanzata.

“Pur sapendo che quella zona è pericolosa per le persone anziane ed i bambini, a parte qualche pattuglia non è stato fatto nulla. Una settimana fa hanno malmenato anche un bambino marocchino. Alla Notte di Fiaba sono state graffiate delle auto e quelle parcheggiate capita che vengano scassinate. – racconta la vittima di sabato scorso – Polizia e carabinieri dicono che senza l’autorizzazione dall’alto non possono fare niente, ci sono sempre pattuglie ma non cambia molto. Questi ragazzi agiscono sempre in gruppo contro i singoli”

A far pensare – e non solo alla gravità della situazione con i ragazzi – è il fatto che i condomini della zona non hanno mosso un dito per andare in aiuto dei due ragazzi. Certo, Polizia e carabinieri sono stati chiamati, però non sono arrivati nell’immediato.

Sarebbe troppo bello poter dare la colpa ai due anni vissuti tra chiusure e lockdown, giustificare questi ragazzi continuamente dicendo che hanno sofferto e stanno cercando di riadattarsi alla vita in compagnia. Ma il tempo delle giustificazioni è finito: qui si tratta di mancanza di educazione, e forse delle restrizioni ulteriori a questi disgraziati potrebbero davvero servire come delle buone lezioni di vita.

Come si fa a pensare che questi ragazzi saranno il futuro della nostra società?

Questi vandali pronti ad alzare le mani, ad armarsi, a picchiare in gruppo un ragazzo che ha solo chiesto loro di lasciar stare le vetture della zona. Oggetti che non sono loro a pagare, oggetti che se danneggiati vanno poi ad essere una spesa anche importante sulle tasche di persone che lavorano, che hanno una vita, che meritano rispetto.

La situazione di disagio nella zona c’è da anni: deve davvero accadere la tragedia prima che vangano prese delle misure concrete? Per il 26 enne la situazione poteva concludersi molto peggio, non solo con un trauma alla testa. Ed il fatto che gli abitanti della zona non siano intervenuti personalmente, nemmeno per aiutare il ragazzo nell’immediato, la dice lunga.

Se un’intera zona deve essere terrorizzata e alla mercé di un gruppo di minorenni allo sbando, forse bisogna trovare soluzioni più severe: chi si credono di essere codesti elementi, per pensare di poter tenere in pugno un’area intera?

Il problema delle baby gang non può essere sottovalutato ancora: non si tratta solo di Riva del Garda, ma anche di tutta la regione. Basti pensare a quanto accaduto a Trento (QUI link) sempre lo scorso sabato: c’era il concerto e circa 50-70 ragazzi hanno iniziato ad accerchiare la zona con le transenne, spingendo per abbatterle e passare oltre.

E dopo un’ora ci sono riusciti: hanno staccato la corrente elettrica e – al buio – mentre si avviavano i 4 generatori di emergenza ed il concerto veniva interrotto, hanno tirato giù le transenne e hanno invaso la zona come una vera orda di barbari fuori controllo.

Ci sono voluti 40 minuti per ripristinare la luce, poi l’arrivo del forte temporale hanno disperso i ragazzi, ma ormai il concerto era stato definitivamente interrotto e la serata – l’ultimo sabato di festa prima dell’inizio delle scuole – si è conclusa sotto una pioggia torrenziale. Persino gli organizzatori, in sei anni di eventi, non avevano mai visto una cosa del genere.

E nessuno, di fatto, rimembra di giovanissimi così fuori controllo: qui si parla del Trentino, ma episodi simili sono accaduti anche a Treviso e in altre zone dell’Italia. Di fatto resta da mettersi le mani bei capelli, perché se dei giovani per la maggior parte minorenni vanno a creare dei casini del genere, cosa ci possiamo aspettare per quando diventeranno maggiorenni?