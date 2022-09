Tenta il suicidio alla stazione di Pergine, salvata dai Carabinieri

Pubblicità

Domenica pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana hanno scongiurato l’ennesima tragedia.

Protagonisti del rocambolesco intervento sono stati i militari del Comando di Pergine Valsugana, intervenuti presso il piazzale della Stazione, ove era stata rilevata la presenza di una donna in grave stato di agitazione, che minacciava di uccidersi.

La stessa donna aveva contattato la locale Stazione dei Carabinieri esternando i suoi intenti: nella circostanza il militare di servizio alla Caserma, che ha ricevuto la telefonata, è riuscito a intrattenere al telefono la malcapitata carpendo indicazioni circa la sua effettiva posizione, così da poter indirizzare le pattuglie in circuito.

Al sopraggiungere dei Carabinieri, la donna si è seduta in macchina avvicinando sempre di più al collo la lama del suo cutter, con il quale minacciava di farsi del male.

Nel corso della lunga conversazione intrapresa, volta a farla desistere dal suo intento, il Comandante della Stazione e il maresciallo in sottordine sono riusciti ad avvicinarsi quanto bastava per immobilizzarla e sottrarle repentinamente il taglierino dalle mani. Una volta disarmata, la sventurata è stata affidata ai sanitari per la sottoposizione alle opportune cure.

Il giorno antecedente i Carabinieri avevano sventato un altro tentativo di suicidio da parte di un cinquantenne della bassa valsugana impiccatosi a una trave del suo garage. (qui l’articolo)

