Scontro auto-moto davanti alla Cassa Rurale di Campodenno

Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l’incidente avvenuto in centro a Campodenno nella serata di oggi, martedì 13 settembre intorno alle 18.

È ancora da ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto, ma un’auto e una motocicletta si sono scontrate lungo Corso Principale, di fronte alla Cassa Rurale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente un’ambulanza del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco volontari di Campodenno, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e della pulizia della sede stradale.

Come detto, per fortuna non ci sono stati feriti gravi. Il motociclista è rimasto lievemente ferito a una gamba, per questo è stato portato al pronto soccorso di Cles.

