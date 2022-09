Sbarchi senza fine: oltre mille clandestini approdano sulle coste italiane in sole 24 ore

Pubblicità

Pubblicità



Le condizioni del mare Mediterraneo sono in netto miglioramento e quindi riprendono gli sbarchi nel nostro Paese.

La mancanza di una vera politica migratoria, il buonismo e l’assenza nel merito del ministro Lamorgese marcano l’assoluta assenza di ostacoli per i migranti che continuano a sbarcare clandestinamente sulle coste italiane.

A monte del problema sono i governi che si sono succeduti da diversi anni a questa parte e che non sono riusciti a intervenire a causa dell’ostruzionismo ostinato della sinistra, che ha permesso l’arrivo nel nostro Paese di decine di migliaia di migranti irregolari dall’inizio dell’anno, con un incremento notevole rispetto agli anni precedenti.

Pubblicità Pubblicità

Sono oltre 65mila gli sbarcati dall’inizio dell’anno, contro i circa 41mila registrati un anno fa nello stesso arco temporale.

E non si registrano solo a Lampedusa gli sbarchi, perché tutta la costa meridionale della Sicilia, comprensiva anche dell’isola di Pantelleria, così come la Calabria, la Puglia e la Sardegna sono soggette a frequenti sbarchi.

Solo nelle ultime 24 ore sono sbarcati sulle coste italiane oltre 1.000 migranti. 300 di questi hanno scelto come approdo Siracusa. A Lampedusa non si è fatto in tempo a vuotare l’hotspot, che in 24 ore sono stati oltre 800 i migranti che hanno toccato terra, tutti condotti nella struttura di contrada Imbriacola dopo un primo triage sanitario.

Pubblicità Pubblicità



Dopo gli oltre 550 migranti giunti ieri sull’isola con 12 diversi approdi, l’ultimo dei quali poco prima di mezzanotte con 123 tra bengalesi, egiziani e pakistani intercettati a bordo di un barcone, altre 239 persone sono riuscite a raggiungere oggi la più grande delle Pelagie, alcuni dei quali con sbarchi autonomi.

A Cala Creta i carabinieri hanno bloccato 13 tunisini, mentre a Cala Francese in 57 sono stati intercettati dagli uomini della Guardia di finanza che poco dopo hanno rintracciato altri due gruppi di 20 e 13 persone. Al molo commerciale, invece, i carabinieri hanno fermato 69 migranti, mentre tre tunisini sono riusciti a raggiungere autonomamente l’isola a bordo di un gommone.

Oltre a questi, vanno conteggiati anche tre gruppi di 14, 36 e 14 migranti, rintracciati dai militari della Guardia costiera e della Guardia di finanza. In poche ore, l’hotspot di Lampedusa è tornato oltre quota 1.112 migranti presenti, a fronte di una capienza massima di 350 persone.

A tutti questi, vanno aggiunti i circa 760 migranti che si trovano a bordo delle navi delle ong e che stanno facendo pressione sull’Italia per ottenere un porto. Sono 428 sulla Sea Watch 3, in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro. Poi ci sono quelli sulla Sea Eye 4, che sono sono 208 persone e poi c’è la Humanity, che he ha 129 a bordo.