Punto da un calabrone sulla ciclabile, giovane grave al santa Chiara

Un giovane è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato punto da un calabrone a Levico Terme ieri pomeriggio.

Il ragazzo dopo la puntura dell’insetto ha accusato dei dolori fortissimi da shock anafilattico mentre stava pedalando lungo la pista ciclabile. Allertati i soccorsi, è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Qualche giorno fa un uomo di 42 anni, di professione magazziniere, era morto dopo essere stato punto da un calabrone a Voghera.

Il 42enne era stato punto dall’insetto mentre si trovava in giardino. A quel punto era subito rientrato in casa, forse per andare a disinfettarsi. Ma pochi minuti dopo si era sentito male.

Il calabrone appartiene alla classe degli insetti (Insecta), ordine degli imenotteri (Hymenoptera), genere Vespa, specie crabro. Anche noto come calabrone europeo o cravunaro rosso, questo insetto è il più grosso vespide europeo. Non a caso, per molte persone, la puntura di calabrone è la più dolorosa fra le punture degli imenotteri.

È un insetto onnivoro che si ciba di altri insetti, così come di materiale vegetale, talvolta, risultando particolarmente dannoso per l'agricoltura e, in particolare, per le coltivazioni di frutta come uva e mele. Il calabrone, generalmente, tende ad evitare l'uomo, o comunque a mantenere un comportamento indifferente nei suoi confronti. Tuttavia, se ci si trova in prossimità del nido, esso può manifestarsi particolarmente aggressivo e attaccare. Alla luce di quanto appena detto, perciò, è possibile affermare che la puntura di calabrone viene utilizzata da questo insetto come meccanismo di difesa.

A differenza delle api, il calabrone possiede un pungiglione liscio che difficilmente rimane conficcato nella pelle del malcapitato. Grazie a questa caratteristica, l’insetto può pungere ripetutamente l’uomo, per questo motivo, dopo essere stati punti, è bene allontanarsi dall’area in cui ci si trova. Nel 2016, in Italia, si è verificato un allarme “calabrone killer“. In verità, questo nome che indubbiamente incute timore nulla ha a che vedere con il calabrone Vespa crabro. Il calabrone killer che ha spaventato il Paese, infatti, è un particolare tipo di vespa originaria della Cina considerata una specie aliena nella nostra penisola. Questo insetto – il cui nome scientifico è Vespa velutina – si è guadagnato il nome di “calabrone killer” a causa della sua aggressività, delle sue punture potenzialmente letali per gli individui sensibili e a causa del suo aspetto, molto simile a quello del calabrone europeo tipico del nostro Paese. Non a caso, questa vespa viene comunemente chiamata anche con il nome di “calabrone asiatico”.