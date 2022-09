Precipita con il parapendio e muore: tragedia in Val di Fassa

Pubblicità

Pubblicità



Tragedia in Val di Fassa, nella zona di Col Rodella: poco dopo il decollo, nel primo pomeriggio di oggi, un parapendio è precipitato a terra.

Soccorso Alpino; Vigili del Fuoco; Soccorritori con ambulanza ed elicottero e Forze dell’Ordine si sono subito mobilitati per cercare il corpo del paracadutista, un turista tedesco.

Dopo qualche ora, la notizia del suo decesso. Al momento, gli operatori stanno facendo il possibile per recuperare il corpo del paracadutista. Ancora non è chiaro il perché della caduta. A lanciare l’allarme sono stati gli altri parapendisti presenti in zona.

Pubblicità Pubblicità