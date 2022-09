Pace fiscale, via libera anche da parte di Giorgia Meloni

Pubblicità

Nelle ultime ore, dopo il confronto tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, si stanno generando alcuni malintesi nei lettori. La leader di Fratelli d’Italia nel confronto a precisa domanda ha risposto che non ci sarebbe stato nessun condono per quanto riguarda le cartelli di equitalia.

In tal senso è vero che non ci sarà un condono tombale ma come scritto nel programma di Fratelli d’Italia e nell’agenda del centrodestra in caso di successo alle urne si prenderanno provvedimenti veloci nel merito di Equitalia che secondo i 3 leader va riformata.

Se l’accordo quadro con Berlusconi e Salvini si limita a citare “pace fiscale” e “saldo e stralcio”, il documento che riassume il programma della Meloni cita testualmente «“saldo e stralcio” fino a 3mila euro per le persone in difficoltà e, per importi superiori, pagamento dell’intera imposta maggiorata del 5% in sostituzione di sanzioni e interessi, e rateizzazione automatica in 10 anni». Per le situazioni invece che precedono la cartella esattoriale – si legge ancora – viene proposta la “Tregua fiscale” con la formula del 5+5: imposta definita attraverso una interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria, sanzione forfettaria al 5% e rateizzazione automatica in 5 anni.

