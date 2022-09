Oktoberfest Trento: si parte! Evento al via venerdì 16 settembre

Pubblicità

Grande festa alla Trentino Music Arena per i 10 anni dell’Oktoberfest Trento in programma dal 16 settembre al 9 ottobre per tutti i weekend con tante novità.

Location della manifestazione la Trentino Music Arena a Mattarello, quell’area San Vincenzo inaugurata con il concerto di Vasco Rossi.

Ad organizzare, come sempre, EDG Spettacoli.

L’Oktoberfest Trentino non è solo una festa “birra e wurstel”, ma un incontro di culture ampio che abbraccia il Trentino e la Baviera. Non mancheranno concerti, cori, spettacoli, gemellaggi tra i comuni del Trentino e della Baviera.

Si parte venerdì 16 settembre dalle 19.00 con O’ZAPFT IS! cerimonia d’inaugurazione e spillatura della prima botte in legno come da tradizione. La cerimonia sarà accompagnata dalla sfilata e dal concerto musicale della Banda Folk Magnifica Comunità di Folgaria. Dalle 21.30 live della Dolomiten Bier Band della Val Di Fiemme.

Ospiti della serata una delegazione direttamente dalla Birreria Hofbräuhaus Traunstein di Baviera, Germania, e Andrea Lorenzon, mente brillante di CARTONI MORTI, star dei social (230 mila follower su Instagram) e youtuber con oltre 1 milione di follower.

CARTONI MORTI, ANDREA LORENZON: L’OSPITE CHE NON TI ASPETTI

Partiamo con l’ospite che non ti aspetti di questa edizione. Alla cerimonia di apertura di venerdì 16 settembre (ore19.00) ci sarà ANDREA LORENZON, digital creator, autore di documentari e cartoni irriverenti. Lorenzon, mente brillante di CARTONI MORTI, star dei social (230 mila follower su Instagram) e youtuber con oltre 1 milione di follower, sarà a Trento per registrare un documentario su Trento e l’Oktoberfest.

“Faccio documentari sulla nostra bella, irreprensibile Italia” si legge sul suo canale e aspettiamoci di vedere un ironico reportage che ci farà scoprire Trento come neanche i trentini l’hanno mai vista. “Abbiamo voluto fortemente Andrea Lorenzon – dice Enzo di Gregorio di EDG Spettacoli, organizzatore dell’Oktoberfest Trentino – I suoi racconti in giro per l’Italia sono assolutamente moderni e attuali. Grazie a un’ironia sottile, a volte direi british, riesce ad incollare chiunque allo schermo mentre racconta di piazze e monumenti, storie e territori. In Trentino è venuto la scorsa primavera a Ville D’Anaunia, il taglio che ha dato al documentario ci ha convinto a chiamarlo anche per raccontare la storia trentina dell’Oktoberfest in collaborazione con l’Apt di Trento”.

NOVITA’ 2022: “DA MATTINA A SERA”, IL PROGETTO MUSICALE

La decima edizione dell’OKTOBERFEST TRENTO regala un inedito INNO UFFICIALE, una canzone il cui titolo “Da mattina a sera” racchiude l’essenza di una festa tra risate e divertimento, “mescolanze” di storia e culture.

“Da mattina a sera” è un vero e proprio progetto musicale cantato ed eseguito da 4 band: Rebel Rootz, The Rumpled, Die Schweinhaxen e la Banda Musicale Folkloristica della Magnifica Comunità di Folgaria.

Quindi da ben 35 musicisti che mescolano generi diversissimi: si va dal reggae dei Rebel Rootz alle sonorità Irish punk dei The Rumpled (l’energia dei violini folk sul palco di Vasco Rossi) passando per la musica tirolese – oberkrainer dei Die Schweinhaxen mescolata alle sonorità alpine della banda musicale di Folgaria (attualmente composta da oltre 60 elementi).

Il tutto nasce da un’idea di Enzo Di Gregorio e Carlo Villotti della Gordo Music Production che compone, musica e scrive il testo. Il brano è registrato al Blue Noise Studio.

INTRATTENIMENTO: MUSICA LIVE E DJ SET. SPAZIO ALLE FAMIGLIE (QUI link PROGRAMMA)

Novità di quest’anno: ci saranno due tensostrutture.

Nel FESTZELT si potrà cenare con piatti tipici e specialità originali della cucina tirolese e trentina, ci saranno concerti e musica live. Nella GordArena, che prende il nome del locale Gatto Gordo di Trento, miscelati e cocktail, dj set e musica per ballare dalle 22.00, tutti i venerdì e sabato.

Sul palco ampio spazio per le band locali, si andrà da Folgaria alla Val di Cembra, dalla Val di Fiemme alla Valsugana, passando per Trento. Non mancheranno le band protagoniste dell’inno dell’Oktoberfest Trentino “Da mattina a sera”: Die Schweinhaxen, The Rumpled , Rebel Rootz, la banda folk di Folgaria.

Da segnare in agenda: la Trentin Country Folk Band (live a cura di Mariano De Tassis e Carlo Casillo, Miscele D’Aria Factory) che propone una rivisitazione dei canti popolari, dei cori di montagna della tradizione popolare trentina (domenica 2 ottobre).

Il gran finale venerdì 5 ottobre con il Live Rock Party “Da mattina a sera” dei The Rumpled e Rebel Rootz. Questi ultimi presentano il nuovo singolo 2022 “RICCHI DENTRO”. Sabato ospiti a sorpresa durate la serata diventata ormai un cult, PEZZI DA 90, il festival disco anni novanta.

Domenica 7 ottobre il live show musicale e comico in dialetto Trentino mai visto prima con gli Articolo 3ntino che ospitano Giovanni Cacioppo (Zelig! Colorado Cafè).

Oktoberfest è a misura di famiglia. Al pomeriggio del sabato e della domenica, sarà attivo il Villaggio Incantato con la GelatoMerenda Artigianale del Gatto Gordo e l’animazione tra giochi gonfiabili e intrattenimento per bambini.

Domenica 18 e domenica 25 si svolgerà l’open day della danza trentina. In collaborazione con la Federazione Trentina Delle Scuole Di Danza, Trentino Danza e tutte le scuole del Trentino.

GASTRONOMIA – ATTENZIONE PER LA QUALITA’ TRENTINA E MARCHIO ECOEVENTO

Cena con piatti tipici e specialità originali della cucina Tirolese e Trentina. A firmare il menu è Da nilo Moresco di Moresco Group (Catering Service e Ristorante da Pino di San Michele All’Adige). La cucina è tipica, e di qualità. Si va dal tagliere di salumi e formaggi tipici del territorio trentino con carne salada, speck, lucanica, lonzino affumicato, mortandela, puzzone di Moena, Casolet della Val Di Sole ai tradizionali canederli trentini al burro fuso e Trentingrana su letto di cappuccio al cumino; dai maccheroncini all’uovo al sugo di capriolo tagliato al coltello al gulasch di manzo con polenta di Storo e canederlo.

E poi ancora: pollo arrosto, stinco intero con cotenna, l’immancabile selezione di wurstel (meraner wurst, weißwurst, frankfurter wurst) e contorni di ogni tipo. Tra i dolci, ovviamente strudel e sacher torte. Attenzione per i vegetariani, vegani e per le intolleranze alimentari con piatti ad hoc. Si cena con stoviglie bio e si beve in boccali di vetro.

Lo Chef consiglia anche gli abbinamenti con le birre: Helles Bier Hofbräuhaus Traunstein, Weißbier Hofbräuhaus Traunstein, Dunkel Bier Hofbräuhaus Traunstein, l’artigianale Birra Dall’Armi. Oktoberfest Trento ha ottenuto il marchio Ecoevento.

INIZIATIVE SPECIALI: NASCE LA BIRRA DALL’ARMI

HB Traunstein è la birra bavarese ufficiale dell’evento. Dalle antiche origini e tradizioni risalenti al 1612, a produrla è il birrificio Traunstein di proprietà della famiglia Sailer sin dal 1896. Da allora tutte le birre sono prodotte esclusivamente con il raffinato luppolo aromatico di Hallertau in Baviera.

Novità di quest’anno, in edizione speciale, all’Oktoberfest arriva la Birra Dall’Armi, una birra keller, leggermente ambrata e velata, a bassa fermentazione. Una birra che nasce dal connubio tra la storia del Trentino e la Baviera.

Fresca, genuina e accattivante si fa forte della qualità delle materie prime e dalla purezza dell’acqua trentina. La Birra Dall’Armi necessita di giusti tempi e giuste attese, in perfetto stile bavarese. A firmare la Birra Dall’Armi è il Birrificio Plotegher, nato nel 2015 dalla passione dei fratelli Matteo e Stefano che narrano con le loro birre storie e antiche tradizioni legate al territorio e al popolo cimbro del quale fanno parte.

UNO SPAZIO MULTITASKING: LA FORMAZIONE INCONTRA L’OKTOBERFEST

La formazione incontra gli Eventi! I famosi mattoncini LEGO ® entreranno nei padiglioni dell’Oktoberfest per un momento di riflessione e analisi con il metodo LEGO® SERIOUS PLAY® dedicato a tutti i team aziendali.

Le aziende potranno così unire l’utile al dilettevole, infatti dopo il workshop pomeridiano la sera le aziende potranno divertirsi con i propri collaboratori nel format della festa: birra, cibo e musica.

L’iniziativa, ideata da Gian Paolo Barison – presidente Associazione Consulenti e formatori Trentino, Partite IVA – insieme all’organizzatore Enzo Di Gregorio.

Ogni tavolo potrà ospitare 8 persone che saranno invitate a costruire dei modelli con i LEGO®, attraverso i quali si parlerà del proprio team aziendale e delle possibilità di migliorare performance e capacità di rispondere ad un mercato in continua evoluzione, che richiede team affiatati. Poi, naturalmente, spazio alla festa.

INFO E PRENOTAZIONI

Come funziona l’ingresso all’Oktoberfest Trento 2022?

5€ Intero dalle 19:30 alle 02:30 e 3€ Ridotto dalle 19:00 alle 19:30;

Ingresso gratuito per bambini fino ai 12 anni; Ingresso omaggio per chi si presenta in cassa in abbigliamento tradizionale Lederhosen e Dirndl;

Ingresso omaggio per chi usufruisce dei Taxi convenzionati;

Ingresso omaggio al pranzo della domenica.

10€ a persona per la prenotazione del tavolo, ingresso al festival con omaggio.

Info su http://oktoberfesttrento.it