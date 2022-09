Le divertenti piroette dei tre «paladini» dell’autonomia Trentina, Cia: «Il bue che dice cornuto all’asino»

«Autonomia, Giorgia Meloni non convince». Questo il titolo ieri di un articolo pubblicato su un media provinciale vicino alla sinistra trentina.

Nell’articolo sono stati riportati i pareri di Sara Ferrari, Donatella Conzatti e Simone Marchiori sulle parole proferite da Giorgia Meloni durante il comizio di sabato in piazza santa Maria Maggiore.

Secondo i tre esimi «specialisti» dell’autonomia trentina quindi le parole della Meloni non convincerebbero e la nostra autonomia sarebbe a rischio. Praticamente le stesse parole gridate prima delle elezioni provinciali del 2018 e smentite nei fatti dalla giunta a traino leghista.

È la solita «cantilena» di chi è ormai povero di argomenti. La nostra autonomia non è mai stata così solida, e lo sarà sempre qualsiasi sia il partito che la governerà.

Pare giusto ora andare a vedere chi sono questi tre «soloni» che girano per le strade (poco in verità) gridando «aiuto, la nostra autonomia è in pericolo».

Parlare di Sara Ferrari è come sparare sulla croce rossa. Il partito che rappresenta infatti negli ultimi 10 anni di governo ha continuato a tagliare le risorse sulla nostra autonomia.

L’esponente del PD le cui gaffes (clicca qui per leggerle) in campagna elettorale entreranno nella storia Trentina si è alleata con Donatella Conzatti. E qui la cosa diventa comica. Conzatti che dichiara che l’autonomia è a rischio si dimentica che 5 anni fa si era candidata con coloro che ora vengono addidati come «distruttori» della nostra autonomia. Credibilità zero insomma.

La cosa che fa diventare uno spettacolo di Zelig le sue dichiarazioni è il fatto che il suo partito, quello di Renzi per intenderci, è stato lo stesso che durante il combattuto referendum del 2016 disse chiaramente che in caso di vittoria dei SI al referendum di dicembre avrebbe azzerato le competenze della nostra autonomia svuotandola completamente e rendendo così nullo l’accordo De Gasperi-Gruber così chiamato dai nomi degli allora ministri degli Esteri italiano (Alcide De Gasperi) e austriaco (Karl Gruber), firmato il 5 settembre 1946 a Parigi a margine dei lavori della Conferenza di pace, per definire la questione della tutela della minoranza linguistica tedesca del Trentino-Alto Adige. Vi rendete conto?

Fanno sorridere anche le parole di Simone Marchiori che sta ormai portando gli autonomisti all’estinzione. Si parla infatti forse di un 3% di consensi per il Patt che consigliano di non votare anche gli stessi consiglieri provinciali del partito. Michele Dallapiccola infatti sul suo profilo social si chiede: «Chi dobbiamo votare?».

Cioè nemmeno lui sa bene per chi votare. E questo la dice lunga sulla situazione all’interno del partito che fu di Pruner e che da anni ormai si starà rivoltando nella tomba.

Alle incredibili dichiarazioni dei tre «paladini» della nostra autonomia ha replicato ieri il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cia. «Fanno sorridere le dichiarazioni contro Giorgia Meloni dei nuovi sedicenti paladini dell’autonomia Ferrari, Conzatti e Marchiori. Ferrari forse dimentica di essere in un partito che nell’ultimo decennio di governo nazionale ha eroso la nostra autonomia con continui tagli alle risorse. Conzatti scorda che il suo leader, Matteo Renzi, ha addirittura affermato che “l’autonomia è un danno”. Infine Marchiori, che ha tradito la nobile tradizione autonomista del suo partito per consegnarlo nelle mani dell’SVP, artefice dello svuotamento di competenze della Regione in favore dell’Alto Adige, non certo del Trentino. Insomma, pare proprio che Ferrari, Conzatti e Marchiori – e i rispettivi partiti- non abbiano le carte in regola per professarsi campioni dell’autonomia. Sembra la storia del bue che dà del cornuto all’asino».

In campagna elettorale va bene tutto e il contrario di tutto. Ma certo i tre paladini questa volta hanno superato se stessi. Agli elettori del 25 settembre l’ardua sentenza quindi.