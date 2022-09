Lavis, stasera e domani sospesa l’energia elettrica in alcune zone del paese

Pubblicità

Al fine di consentire lo svolgimento di alcuni lavori sulla rete di distribuzione, nelle serate di oggi, martedì 13 settembre, e domani, mercoledì 14 settembre, verrà sospesa l’erogazione dell’energia elettrica in varie zone dell’abitato di Lavis.

Questa sera l’interruzione scatterà alle 22 per concludersi alle 24, mentre domani la sospensione sarà dalle 21 alle 24.

Queste le vie e i numeri civici che saranno interessati: via Cavour (3,4,5); via Damiano Chiesa (1,5); via Degasperi (3,6,7,8, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33); via dei Colli (2); via Matteotti (19, 23, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 59, 62, 64, 68); via Zanella (1, 2, 5, 7).

L’amministrazione comunale raccomanda di non usare gli ascensori per tutto il periodo dei lavori, neanche se momentaneamente in funzione.

