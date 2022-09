La vigilessa del fuoco di Cles Giulia Ravanelli ai “Soliti Ignoti”

Pubblicità

Il mondo dei vigili del fuoco volontari del Trentino è stato protagonista ieri sera, lunedì 12 settembre, del fortunato game show “Soliti Ignoti – Il Ritorno”, in onda su Rai1.

Tra gli “ignoti” anche Giulia Ravanelli, 23enne vigilessa del fuoco di Cles.

L’indizio “Anche nel mio lavoro a volte salgo su qualcosa” non è bastato alla coppia di concorrenti in gara per attribuire a Giulia la giusta identità, ovvero “addestra piccoli vigili del fuoco”.

