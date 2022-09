La provincia consegna le prime due biciclette elettriche alla Polizia di Stato

Pubblicità

Un’iniziativa volta a rafforzare la collaborazione fra istituzioni in materia di sicurezza, con una particolare attenzione al mondo della scuola: il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha riassunto così il significato della consegna alla Polizia di Stato delle prime due biciclette elettriche, su un totale di otto, messe a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento.

Alla consegna, che si è tenuta presso il palazzo della Provincia, hanno partecipato il Vicario del Prefetto Massimo Di Donato e il Questore di Trento Maurizio Improta.

I mezzi, è stato spiegato, serviranno soprattutto per il controllo del territorio, in ambito urbano, a Trento, Rovereto e Riva del Garda, ma non solo, in base alle esigenze.

La fornitura sarà completata nelle prossime settimane.

Le biciclette, a pedalata assistita, saranno utilizzate in particolare per la sorveglianza dei luoghi sensibili.

Rispetto al tema della sicurezza, ha ricordato il presidente della Provincia, c’è grande attenzione nella comunità trentina, in particolare nei confronti di quella riferita all’ambiente scolastico; è quindi importante dare continuità ad una collaborazione che vuole perseguire anche il potenziamento dei servizi di prossimità nell’ambito della sicurezza.

Il Questore di Trento, ringraziando la Provincia per l’iniziativa, ha sottolineato che quelli messi a disposizione dalla Provincia sono mezzi che agevolano lo spostamento nei centri cittadini e contribuiscono a rendere riconoscibile la presenza della Polizia; potranno quindi contribuire a rassicurare i cittadini o a fare da deterrente rispetto alla commissione di azioni illecite.

Nel giro di alcuni giorni, questo l’obiettivo, le biciclette, con la livrea della Polizia di Stato, saranno utilizzate per l’attività di controllo.

Il presidente della Provincia ha colto l’occasione della consegna per ringraziare tutte le forze di polizia per il lavoro che stanno facendo per dare sicurezza alla comunità; un lavoro, ha sottolineato, che sta dando risultati preziosi.

