La proposta dall’Ue: taglio obbligatorio dei consumi con fasce orarie a scelta

Pubblicità

Pubblicità



Dall’Unione Europea arriva una proposta che sta creando non poche polemiche tra gli Stati membri. Nella bozza per le misure contro la crisi energetica viene inserita anche la riduzione obbligatoria dei consumi di elettricità sulla base di un target mensile, lasciando però ai singoli Stati la scelta di individuare in quali ore applicare il taglio.

Questa è l’idea base su cui dovrebbe svilupparsi la proposta della Commissione Europea, probabilmente in arrivo già oggi. Stando alla prima bozza in circolazione, il target obbligatorio dovrebbe permettere ad ogni Stato membro di scegliere la fascia oraria in cui applicare circa 3-4 ore di taglio per ogni giorno feriale.

La stessa bozza propone anche un limite obbligatorio ai ricavi degli operatori che producono energia diversa da fonti rinnovabili e dal gas, come il nucleare. Non solo, ma viene previsto anche di introdurre contratti di acquisto a lungo termine che serviranno per finanziare i progetti nel mercato delle rinnovabili. I singoli Stati membri potranno anche decidere di condividere l’extragettito, estendendo alle Pmi prezzi regolati.

Pubblicità Pubblicità

Infine, anche se non ancora confermato, è stata lanciata l’idea di obbligare gli stati ad introdurre un contributo di solidarietà temporaneo ed eccezionale per l’industria fossile, calcolato sulla base dell’utile imponibile dell’anno fiscale 2022.

Per poter rendere attiva ed ufficiale la bozza, sarà necessario emanarla ed approvarla con una maggioranza qualificata degli Stati che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.

Pubblicità Pubblicità