Il Trentino Alessandro Chiocchetti nominato segretario generale del Parlamento europeo

Alessandro Chiocchetti, trentino originario di Moena, che da quasi tre decenni opera tra Bruxelles e Strasburgo, all’interno dell’amministrazione europea è stato segretario generale del Parlamento europeo. Saputo della sua nomina sono arrivati i complimenti dall’assessore all’istruzione e cultura Mirko Bisesti, che a Bruxelles, proprio presso il Parlamento europeo ha svolto alcuni incarichi.

Avere un trentino in una sede istituzionale così prestigiosa è sicuramente un motivo per rallegrarsi, per questo l’assessore ha voluto esprimere le più sincere congratulazioni a Chiocchetti, augurandogli buon lavoro in una fase in cui la politica internazionale necessità di capacità, professionalità e attitudini personali di altissimo livello.

La carriera di Chiocchetti nell’amministrazione è cresciuta nel tempo, attraverso ruoli dirigenziali e fino a ricoprire il ruolo di capo di Gabinetto dell’attuale presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

