Guerra, arriva la petizione per le dimissioni di Putin: firmata da decine di consiglieri a Mosca e San Pietroburgo

Decine di consiglieri municipali a San Pietroburgo e Mosca hanno firmato una petizione per chiedere le dimissioni di Putin, il leader del Cremlino.

Arrivano così le prime richiese ufficiali da parte di alcuni deputati di 18 distretti, sostenendo che le sue azioni “ledono il futuro della Russia e dei suoi cittadini”.

La situazione della Guerra in Ucraina quindi sembra sfaldarsi, soprattutto dopo la ritirata dell’esercito russo e le evidenti criticità economiche dettate dalle sanzioni occidentali.

Di fatto, solo la scorsa settimana 7 membri del consiglio distrettuale di San Pietroburgo hanno chiesto ai deputati della Duma nazionale di indagare Putin per “alto tradimento” proprio a causa dell’invasione dell’Ucraina e per questo accusati di “discredito dell’esercito”.

Ora però, i firmatari della petizione sono a rischio. Infatti, alla luce delle recenti leggi approvate dopo l’invasione russa in Ucraina che vietano tutto ciò che è in aperto dissenso contro la guerra prevista dalla nuova legge” bavaglio”, i consiglieri potrebbero rischiare fino a 15 anni di reclusione con l’accusa di diffusione di informazioni ritenute false dalle autorità. Al momento però, le accuse per i firmatari sembra essere di natura amministrativa e non penale.

