Decreto Aiuti-bis, si pensa a prezzi del gas calmierati per le aziende in difficoltà. Atteso anche un Decreto Aiuti ter

Pubblicità

Pubblicità



Le ultime sono state giornate di intense trattative per cercare di sbloccare l’atteso Decreto Aiuti-bis, con 17 miliardi di euro già stanziati per imprese e famiglie, ma ora bloccato al Senato per l’opposizione di Cinque Stelle che chiedono di ripristinare le cessioni del credito relative al superbonus per evitare il fallimento di circa 40 mila aziende.

L’ostruzionismo del Movimento scatena la rabbia degli altri partiti che li accusano di voler bloccare le misure contro il caro bollette, ma Conte intanto rivendica la mediazione.

La posta in gioco però è piuttosto alta. Infatti, se l’ostruzionismo non si dovesse sbloccare resterà in stallo anche il nuovo provvedimento proposto dal Governo, ribattezzato, “Aiuti-ter”.

Pubblicità Pubblicità

Infatti, a seguito dell’approvazione del Decreto Aiuti-bis, ci dovrebbe essere la relazione sull’extragettito da circa 6,2 miliardi di euro in favore di un nuovo provvedimento contro il caro bollette.

Intanto, il Ministro della Transizione Ecologica, Cingolani conferma che le cifre per il prossimo decreto si aggirano tra i 6 e i 12 miliardi di euro. Non solo ma lo stesso Ministro annuncia: “Stiamo lavorando per garantire una certa quantità di gas a prezzo controllato per tutte le aziende che stanno soffrendo compresi ristoranti e bar, lo faremo la prossima settimana”.

Pubblicità Pubblicità