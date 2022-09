Ala: completato l’acquisto dell’area ex Pasqualini

Pubblicità

Pubblicità



L’area ex Pasqualini è finalmente di proprietà del Comune di Ala. Con la firma del contratto di acquisto, avvenuta nei giorni scorsi, il Comune di Ala è entrato in possesso dell’area, questo è un passo fondamentale verso il nascente centro polifunzionale destinato alla protezione civile.

I primi a trasferirsi saranno il corpo forestale e il comando di polizia locale, ai quali è destinata la palazzina con pareti vetrate.

Un’operazione fortemente voluta dall’amministrazione di Ala, un desiderio e un sogno che diventa realtà, poter mettere a disposizione della comunità un importante centro polifunzionale che ospiterà tutte quelle funzioni pubbliche che garantiscono la sicurezza e l’operatività di un territorio vasto e complesso come quello alense.

Pubblicità Pubblicità

La volontà è quella di inglobare tutte quelle realtà di protezione civile e di sicurezza affinché possano collaborare ed aiutarsi all’interno di un unico compendio. Questo preciso obiettivo ha convinto qualche anno fa l’amministrazione ad iniziare questa operazione e questa avventura.

Il Comune di Ala ha acquistato dalla Patrimonio del Trentino l’area (collocata tra via Fermi e Strada della Passerella) per 2,6 milioni di euro, comprensivi di oneri fiscali. Il passaggio di proprietà fa parte della convenzione stipulata tra il Comune di Ala e la Provincia per la realizzazione del centro polifunzionale della protezione civile, che diventerà punto di riferimento anche per tutta la Bassa Vallagarina. Il contratto di acquisto è stato firmato dai rappresentanti dell’amministrazione comunale di Ala e da quelli di Patrimonio del Trentino nei giorni scorsi, nella sala della giunta comunale.

Oltre a ridare vita ad un’area da tempo non utilizzata, il progetto permetterà di collocare diverse funzioni pubbliche di competenza comunali quali corpo forestale, comando di polizia locale e cantiere comunale nonché di creare un unico polo di riferimento per tutte le realtà della protezione civile realizzando un nuovo edificio che ospiterà i vigili del fuoco volontari di Ala, il Soccorso alpino e speleologico e la Stella d’oro Bassa Vallagarina, il tutto in un’ottica di razionalizzazione e sistemazione di tutte queste importantissime realtà.

Pubblicità Pubblicità



I primi a trasferirsi (entro il 2022) saranno, come detto, la forestale e il corpo di polizia locale Ala – Avio. A loro è destinata la palazzina vetrata, per la quale sono già stati eseguiti i lavori di sistemazione e adattamento dei locali e realizzazione di un nuovo ascensore.

L’edificio adiacente a tale palazzina e cioè il capannone esistente che ospiterà il cantiere comunale, deve invece essere oggetto di lavori di messa a norma antisismica e di lavori interni per adattarsi alla nuove esigenze: il Comune di Ala sta redigendo il progetto relativo.

Nel lotto libero posto in adiacenza al capannone verrà eretto il nuovo edificio che sarà adibito a caserma dei vigili del fuoco, Soccorso Alpino e Stella d’Oro, per la quale sempre il Comune sta preparando internamente il progetto preliminare.

Per questo progetto la Provincia ha stanziato, lo scorso aprile, un contributo di 2.451.897,91 euro, pari al 95% della spesa ammessa.