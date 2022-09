Scuola, oggi rientro in classe per 7 milioni di studenti: si comincia senza mascherine, ora la sfida è il risparmio energetico

Pubblicità

Pubblicità



Sono esattamente 7.286.151 gli alunni che oggi tornano sui banchi di scuola per l’anno scolastico 2022/2023. Dopo tre anni di pandemia, per la prima volta, si torna a scuola senza orari diversificati, senza mascherine, senza misure di distanziamento e soprattutto senza la didattica a distanza.

Infatti, stando alle nuove regole, se un alunno si ammala di Covid, dovrà rimanere a casa, esattamente come quando si prende una qualunque influenza, ma senza dover frequentare le lezioni da casa.

Se il problema covid sembra essere stato lasciato alle spalle, ora per le scuole la vera sfida è il risparmio energetico.

Sull’ipotesi accarezzata dai dirigenti scolastici di tornare alla Dad o di ridurre la settimana in aula per favorire il risparmio energetico ne ha parlato anche il Ministro dell’Istruzione Bianchi: “Le scuole devono essere le ultime su cui intervenire in merito ai temi energetici, dopodiché ci sono le autonomie delle scuole: se una scuola decide di organizzare una propria struttura può farlo, ma si parta dalla didattica”.

Pubblicità Pubblicità

Questo significa che la possibilità della settimana corta resta ancora sul tavolo, ma probabilmente non verrà applicata in maniera indiscriminata a tutti gli istituti.

Di fatto, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha comunque dato parere parzialmente favorevole all’ipotesi di procedere con la settimana corta a scuola, anche se nessuna ipotesi è ancora stata confermata.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità