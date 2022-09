Sabato di caos alle Albere: baby gang in azione, interrotto il concerto del Trentino School Festival – I VIDEO

Pubblicità

Sabato da incubo alle Albere: il noto quartiere del capoluogo – mentre ospitava il Trentino School Festival – è stato teatro di alcuni episodi che, sommati al temporale che si è abbattuto in serata sulla città, hanno portato alla sospensione del concerto (QUI VIDEO 1 – QUI VIDEO 2 – QUI VIDEO 3).

Verso le 23:00/23:30 di sabato, infatti, numerosi ragazzi (50-70 secondo le prime stime) hanno iniziato a forzare le transenne e a sfondarle per andare nell’area riservata al concerto dove hanno creare numerosi disagi. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma – secondo gli organizzatori – non sono bastate le misure di sicurezza. (QUI VIDEO 1 – QUI VIDEO 2 – QUI VIDEO 3)

“I ragazzi hanno buttato giù le transenne, distrutto un generatore elettrico e lasciato al buio per 40 min il palco.“; “Un mare ragazzi ha sfondato le transenne, forze dell’ordine ce n’erano ma non potevano contenerli sinceramente, erano troppi.”; “Hanno fatto saltare il salvavita e la corrente è sparita. Sono stati più di un’ora a spingere sulle transenne prima di buttarle giù” hanno raccontato alcuni commercianti della zona e alcuni presenti. “Alla fine ha iniziato a piovere e c’era gente che correva da tutte le parti, un disastro”

“Gli episodi di vandalismo giovanile di questi ultimi mesi – da ultimo quello avvenuto sabato sera alle Albere – sono un segnale che non va trascurato. Non so se sia giusto parlare di baby gang, certo è che siamo di fronte ad adolescenti che rompono le cose e le regole, che provocano e prevaricano.

Oltre a condannare, occorre lavorare su più fronti. Nelle scuole, il primo e fondamentale luogo in cui si imparano le regole della convivenza. E poi promuovendo l’aggregazione attorno a passioni sane, sia lo sport o la musica o la montagna o altro ancora.

Vanno rafforzati anche i presídi sociali: il Comune di Trento lo sta facendo per esempio con il nuovo bando che integra l’unità di strada e l’educativa per i giovani e istituisce un pronto soccorso sociale per intervenire con personale specializzato nelle situazioni critiche.

Infine, ma non meno importante, è necessario il controllo da parte delle forze dell’ordine (che ringraziamo) in modo da individuare, isolare e cercare di recuperare i soggetti più problematici.

Certo è che la violenza giovanile richiama noi adulti ad essere responsabili. Che poi significa, alla lettera, essere capaci di dare risposte, di indicare una via d’uscita a chi, per caso o per errore, ha imboccato un vicolo cieco.” ha scritto poi su Facebook il Sindaco Ianeselli.