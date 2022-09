Rinascere… a casa Lamar

Pubblicità

Casa Lamar è una struttura sociosanitaria trentina che accoglie persone con HIV/AIDS e altre patologie croniche, prive di riferimenti familiari e abitativi: per certi aspetti un luogo in cui chi potrebbe perdere la speranza e il gusto della vita, è accompagnato a ritrovarli.

“Il progetto residenziale Lamar – si legge nel sito della struttura – si impegna a consentire al paziente di trascorrere il maggior tempo possibile al di fuori della struttura ospedaliera, sperimentando nuove opportunità di crescita relazionale, psicologica e sociale all’interno della Casa.

Obiettivo del progetto è aumentare il benessere psicofisico del paziente e accompagnare ciascun ospite, nel rispetto delle proprie possibilità personali, verso la maggiore autonomia possibile”.

Bastano queste poche righe, per chi non ha esperienza diretta della Casa e delle persone che ci vivono, per comprendere perché il 15 settembre la struttura ospiti la presentazione, da parte dell’autore Francesco Agnoli, di un libretto intitolato “La filosofia della nascita“, interamente dedicato al nascere, in tutti i sensi, e soprattutto al rinascere.

Ecco alcune righe, tratte dall’incipit del saggio: “…anche al momento della nascita siamo nudi, deboli, senza parola, dipendenti per la sopravvivenza, da chi ci ama. Dipendiamo dall’amore altrui tanto per esistere, quanto per crescere, per rimanere in vita.

Usciamo dal nulla per divenire una piccolissima cellula; viviamo nella pancia oscura della mamma, dove quasi non si sente e non si vede, dove gli altri non ci vedono, per venire, infine, alla luce. Questa nascita è un evento traumatico: per accedere al mondo, ad un di più in cui vedremo finalmente i nostri genitori, e poi il cielo, i fiori, tutto ciò che era prima inaccessibile ed impensabile, è necessaria una fatica, un salto, una ferita: la luce del sole colpisce per la prima volta i nostri occhi, fatichiamo a respirare, percepiamo il dolore della separazione dal caldo nido materno… ma un universo nuovo si spalanca! Mentre “moriamo alla vita uterina”, nasciamo ad una vita più ricca e completa…”.

