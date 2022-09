Non è del comizio «fascista» di piazza Santa Maria che dobbiamo avere paura

Pubblicità

Pubblicità



Egregio Direttore,

trovandomi in un’altra città non ho potuto con mio rincrescimento essere presente sabato 10 settembre al comizio elettorale di Giorgia Meloni in Piazza Santa Maria, ma il giorno dopo mi sono guardato il video integrale della manifestazione elettorale, dove ho potuto prendere atto con amarezza dell’ assurda e insensata contestazione giovanile da parte del “coraggioso” sparuto gruppetto di “leoni” di un “partito antitutto”, che occupava lo spazio laterale della piazza.

Tra le varie sparate stereotipate, senza alcun serio contradditorio politico, ma solo supportate da una farcitura di offese e parolacce da parte loro, si è chiaramente compreso che di argomenti quali cuneo fiscale, defiscalizzazione del lavoro e lavoro libero senza patrocinio della tessera di partito in tasca, elemento ribadito da Giorgia Meloni, non hanno capito assolutamente nulla.

Pubblicità Pubblicità

Molti di loro data la giovanissima età si comprendeva ovviamente tra l’altro che sono ancora dei mantenuti dalla famiglia d’origine. La loro arroganza di gruppo ha potuto mettere solo in risalto una profonda ignoranza (dal verbo ignorare) riguardo alle materie trattate durante il comizio della Meloni, accusandola di “fare gli interessi dei padroni”!

In tutto questo “baillame di intelligenza politica”, mi ha colpito particolarmente una ragazza che urlando con quanto fiato aveva in gola, era scandalizzata e schifata essendosi appena trasferita a Trento, di trovarsi costretta a subire un comizio elettorale “fascista” proprio sotto casa.

A tal riguardo presumo che questa signorina abiti in piazza Santa Maria o poco distante da lì date le sue concitate affermazioni. Era frastornata e quasi terrorizzata da questo fatto che ai suoi occhi rivestiva un carattere di intollerabilità assoluta, manifestando nelle sue parole un insensato senso di preoccupazione e di disgusto.

Pubblicità Pubblicità



Vorrei a questo punto potere pubblicamente dire a questa gentile signorina che il comizio “fascista” non la deve preoccupare, perché quello è durato meno di un’ora e non sarà certamente quello a turbarla nei prossimi giorni, soprattutto di sera, quando assisterà alla violenza quotidiana posta sistematicamente in atto da gente senza “arte ne parte”, in particolare extracomunitari dediti sistematicamente allo spaccio di morte e alla quotidiana “violenza seriale”, con pestaggi e devastazioni che infestano stabilmente la sua zona.

Dovrà, allora sì, essere veramente turbata e terrorizzata, guardandosi alle spalle ogni volta che dovrà fare ritorno a casa di notte in particolar modo, tragitto che farà a suo rischio e pericolo, sperando di non trovarsi scaraventata su un’ aiuola o su una scalinata dietro a qualche portone, dove potrebbe vivere i momenti più terribili della sua vita…. ad opera di chi ormai ha fatto di Piazza Santa Maria Maggiore e zona circostante un vero Bronx!

Gentile signorina, noi non ci conosciamo ma penso che appena si renderà conto di persona di quanto le sto dicendo, probabilmente alle prossime elezioni non avrà alcun dubbio per quale partito votare!

Vorrei infine aggiungere un invito ai ragazzi che cantavano “l’immigrato è mio fratello”:…concretizzate fattivamente il vostro “inno alla fratellanza“, compiendo opera di volontariato “tra i poveri disadattati” che vendono eroina e quant’altro nelle piazze di spaccio, facendoli desistere dalla loro rappresentanza di morte, aiutandoli a trovare un lavoro dignitoso e onesto, affinché possano inserirsi in maniera civile nel nostro contesto sociale.

Con dei fratelli ci si comporta così,….magari cercate anche di condividere la vostra stanza e il vostro desco familiare, così toglieremo dalla strada tanti poveri “infelici” e avreste anche un valido merito sociale, umano e cristiano.

Adriano Bertolasi – Trento

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – La vostra opinione conta, sempre….)