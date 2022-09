I «padroni» di Piazza santa Maria Maggiore – I VIDEO

Pubblicità

Pubblicità



Dall’insediamento del nuovo Questore Improta la lotta contro la criminalità a Trento ha preso una nuova piega. Molti gli arresti e i controlli, e soprattutto in centro storico una concentrazione mai vista di tutti i reparti della forze dell’ordine, presenti giorno e notte.

Grazie a questo la situazione è in leggero miglioramento, e questo è sicuramente merito di tutte le forze dell’ordine.

Ma bisogna e si deve fare di più, specie a livello politico. L’impegno h24 delle forze dell’ordine non basta. E proprio per questo, per molti residenti di piazza Santa Maggiore diventa difficile capire il senso dell’iniziativa della Fondazione De Marchi.

Pubblicità Pubblicità

La fondazione infatti ha creato uno spazio riservato alla «socializzazione e costruzioni di relazioni», realizzando, per metà, un finto «cantiere» catalogandolo come opera d’arte.

Lo spazio riservato fin da subito (vedi video) è diventato metà di spacciatori, ubriaconi e criminali di qualsiasi tipo che dalla mattina alla sera si siedono sugli scalini, litigano, urlano e vanno avanti e indietro dall’albero più vicino per urinare con buona pace del decori, della sanità e dell’immagine che Trento offre.

I risultati sono insomma deludenti e sono finiti sotto la lente d’ingrandimento di molti residenti. «In Piazza Duomo o Piazza Cesare Battisti avrebbero fatto la stessa cosa? « – Si chiede un residente.

Pubblicità Pubblicità



«Iniziativa inimmaginabile – scrivo un’altro – le forze dell’ordine si fanno in 4 per mandarli via dalla piazza e la fondazione li riporta qui»

«Sembra confermato che la Città non ha vocazione turistica e il Centro Storico non è più destinato ad ospitare cittadini e famiglie. Meglio un centro per Eventi, spaccio di droga, movide, aggregazione di extracomunitari ecc…» – incalza un altro residente.

«Purtroppo fanno di tutto per trasformare la piazza in centro di raccolta per extracomunitari – interviene un commerciante delle zona – in aggiunta alle note presenze ormai stanziali da anni di spacciatori e tossicodipendenti. Credono così di far rivivere P.zza S.ta Maria Maggiore. Peccato non valorizzino il valore storico, il potenziale turistico, la testimonianza del Concilio, la vivibilità per i residenti»

Che purtroppo la situazione sia sfuggita di mano è testimoniata anche dal video (clicca qui per vederlo) dove circa una quindicina di extracomunitari si prendono delle sedie portandole in zona d’ombra per cominciare uno spettacolo fatto di urla animalesche, con tanto di mimi in azione.

Questo a fianco della basilica di santa Maria Maggiore e in pieno giorno. Rimanere sugli scalini della fondazione infatti sarebbe stato «potenzialmente pericoloso» e a rischio insolazione.

Non mancano naturalmente le risse notturne, perché è giusto non farsi mancare nulla di questi tempi (qui video)

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità