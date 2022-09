Abbazia di San Lorenzo, Gravante: «Nulla cambia! Salviamo i ragazzi dalla piovra dei venditori di morte»

Pubblicità

Sono state numerose in questi anni le iniziative per cercare di contenere lo spaccio di stupefacenti nei dintorni della storica abbazia di san Lorenzo in pieno centro storico a Trento.

Ci eravamo lasciati il 29 agosto l’indomani dell’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia al sindaco dove veniva chiesto di rendere conto della situazione di estremo degrado sofferta dall’abbazia. (qui l’articolo con foto)

Le nostre piazze ormai sono ostaggio del degrado grazie a tossicodipendenti, anarchici, spacciatori, e disadattati.

Una vergogna per un luogo sacro che è anche una delle porte della città e dove negli ultimi anni ìha raggiunto apici di degrado mai visti prima.

Da segnalare anche le numerose iniziative di Confcommercio, con incontri istituzionali, cartelli, appelli e decine di testimonianze. «Non cambia nulla» – Questa volta a dirlo è il responsabile della commissione sicurezza di Confcommercio Gianni Gravante che si dice pronto a mettere in campo iniziative eclatanti in concomitanza delle prossime elezioni per alzare l’attenzione e far sì che la politica si occupi del caso.

«Non si vuole avere la pretesa di risolvere il problema della droga, ma cercare di arginarlo questo almeno si. Con l’apertura delle scuole molti ragazzi saranno vittime di spacciatori pronti ad ampliare il loro giro d’affari . E che affari!»

Si stima infatti che uno spaccatore medio a Trento guadagni circa 4/5000 euro per ogni settimana.

Purtroppo la categoria interessata al consumo quasi sempre è quella dei minori. Con ragazzini di 12 /13 anni che cominciano a drogarsi.

Gravante tuona ancora: «Il consumo sfrontato ai piedi della chiesa di S Lorenzo è una vetrina troppo sfrontata, deve finire! Curia, provincia, comune, partiti devono affrontare il problema. Non è più rinviabile. Ne va non solo del decoro di un Sito religioso ormai ridotto ad un porcile ma anche per far conoscere a tutti l’assoluto menefreghismo di chi, anziché intervenire, si volta dall’altra parte. Non c’è campagna elettorale che tenga. Si dia seguito alla messa in sicurezza di S. Lorenzo. Salviamo i ragazzi dalla piovra dei venditori di morte».

Nella foto uno degli spacciatori che frequenta l’abbazia di san Lorenzo. Deve solo attendere l’arrivo dei clienti, prendere i soldi e consegnare la «roba», operazione che esegue molte volte ogni giorno. I clienti sono per lo più giovani, anche minori che poi vanno a scuola, oppure come nel caso della foto, 40 enne ormai ridotti a veri e propri «zombie».

Sotto un immagine della piazzetta davanti all’abbazia di san lorenzo la domenica mattina