Tragico scontro auto – moto che prendono fuoco, muoiono sul colpo i due conducenti

Drammatico scontro auto – moto oggi pomeriggio, domenica 11 settembre, in valle di Cembra lungo la strada statale 612 al km 24 all’altezza del bivio d’ingresso dell’abitato di Grumes.

Per cause in corso di accertamento, una vettura Fiat Panda vecchio modello con a bordo un uomo della zona, e una motocicletta con a bordo un centauro altoatesino residente a Laives si sarebbero scontrate violentemente. Dopo l’impatto i due mezzi hanno preso fuoco con i conducenti che sono rimasti incastrati nelle lamiere.

Nessun testimone ha assistito all’incidente, sull’asfalto si sarebbero trovati i segni della frenata dei mezzi che sono rimasti carbonizzati dall’incendio. Sul posto in maniera massiccia sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza dei sanitari della Stella Bianca della valle di Cembra e visto la grave dinamica dell’incidente è stato attivato l’elisoccorso che è atterrato direttamente sulla strada statale.

Per spegnere i mezzi in fiamme e cercare di prestare un primo soccorso alle persone coinvolte sono arrivate sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Grumes, supportati dai colleghi dei corpi di Faver, Grauno e Valda.

Purtroppo i sanitari arrivati sul posto non hanno poturo che far altro che constatare il decesso di entrambi i conducenti, troppo gravi le ferite riportate. Per accertare la dinamica sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Cavalese.

La strada è rimasta bloccata a lungo in entrambe le direzioni fino alla messa in sicurezza e all’espletamento di tutte le formalità di rito fino al tardo pomeriggio.

