Si ribalta e si schianta contro il guard rail, grave un 34 enne

Il brutto incidente è accaduto nella serata di ieri, sabato 10 settembre, pochi minuti prima delle 21:00 in piana Rotaliana lungo la strada statale 43 in via Tonale a Mezzolombardo nei pressi di una rotatoria.

Una vettura con a bordo un uomo di 34 anni mentre stava percorrendo la ex strada statale ha perso il controllo finendo prima contro l’aiuola spartitraffico, invadendo la corsia opposta, per poi ribaltarsi su un fianco, terminando la sua corsa contro il guardrail. La macchina si è completamente accartocciata.

Una coppia di automobilisti è stata sfiorata dall’auto fuori controllo. Immediati i soccorsi con le ambulanze dei sanitari del 118 che hanno iniziato a prestare le prime cure al ferito. Vista la grave dinamica è stato attivato anche l’elisoccorso che in pochi minuti è arrivato in piana rotaliana atterrando nella piazzola di Mezzolombardo.

Sul posto per supportare il personale sanitario e liberare il ragazzo rimasto incastrato nella vettura le squadre dei vigili del fuoco di Mezzolombardo, Mezzocorona, e San Michele all’Adige che hanno dovuto usare le pinze idrauliche per liberare il 34 enne dalle lamiere contorte dell’abitacolo.

Dopo essese stato stabilizzato il 34 enne è stato trasportato in codice rosso al Santa Chiara a Trento. Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso del nosocomio trentino le sue condizioni sarebbero gravi.

Per ricostruire la dinamica e sentire gli altri testimoni dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Trento.

