Riflessioni domenicali. Una predica di Gregor Mendel, a ducento anni dalla nascita

Duecento anni orsono, il 22 luglio 1822, nasceva Gregor Mendel, il monaco agostiniano che avrebbe mutato la storia della scienza con la scoperta delle leggi della genetica.

La storia di Mendel affonda le sue radici in quella dei monaci, che a partire dal V secolo dopo Cristo diedero alla civiltà un contributo incredibile in moltissimi campi, inventando la piscicoltura, contribuendo fortemente allo sviluppo della botanica e della farmacologia, oltre che della sismologia, della meteorologia e dell’idraulica.

La vita di Mendel è significativa per molti aspetti: si dedicò sempre alla scienza con un fine utile all’umanità: il miglioramento delle tecniche agricole e quindi della condizione dei contadini; vide nello studio della natura la possibilità per l’uomo di indagare la creazione, e quindi di capire qualcosa in più del Creatore stesso; visse una intensa vita di preghiera e di carità (insegnava ai sordomuti), consapevole che la limitata conoscenza umana avvicina al divino, ma può anche gonfiare ed insuperbire, mentre il rapporto con Dio e con il prossimo svela più di ogni altra cosa, all’uomo, la sua vera natura, il suo essere fatto dall’Amore e per l’Amore; morì ricordato dal giornale del suo paese ricordato come “amico dei poveri” e bravo “meteorologo”, ma senza che nessuno si accorgesse, per anni, della sue scoperte.

Per concludere, lascerei a lui le nostre “riflessioni domenicali”, attingendo alcune righe da un suo sermone, pronunciato a Pasqua, probabilmente nell’anno 1867:

Gesù dopo la Resurrezione è apparso ai Discepoli in diverse forme. A Maria Maddalena Egli apparve in maniera tale che lei lo prese per un giardiniere. Queste apparizioni di Gesù sono ricche di significato e la nostra ragione può decifrarle solo con difficoltà. Egli apparve come un giardiniere che pianta semi in un terreno preparato. Il suolo può esercitare (una certa) influenza fisico-chimica, attraverso al quale il seme germoglia. E dopo tutto, il suolo non raggiunge questo scopo da solo; il calore e la luce del Sole insieme alla pioggia devono penetrarlo, insieme con esse, il suolo porta alla fioritura.

La vita sovrannaturale in se stessa germoglia, è purificata dai peccati attraverso la Grazia santificatrice (che giunge) in essa, e così le anime degli uomini preparate (per essa) sono pervase (dalla stessa Grazia), e l’uomo deve attraverso le sue buone azioni cercare di preservarla durante questa vita. Deve essere anche aggiunto un nutrimento sovrannaturale, (che è) il corpo del Signore, che preserva la vita (sovrannaturale) ancora più a lungo, la sviluppa e la porta al suo compimento. Così naturale e sovrannaturale devono essere uniti l’uno all’altro per portare la santità nell’uomo. L’uomo deve dedicare ogni oncia del suo lavoro a questo sforzo, e poi Dio concederà la Sua abbondanza. È vero: il nostro amato Dio concede il seme, il talento, la Grazia, e l’uomo deve solo lavorare, accettare il seme, portare il denaro ai banchieri. Da ciò deriva la frase “noi abbiamo la vita, e ne abbiamo in abbondanza”.

