Il bus elettrico si scarica e Letta rimane a piedi: il nuovo flop della campagna ecologista di facciata

Il fallimento della campagna elettorale del Partito democratico passa anche per un intoppo che ha costretto Enrico Letta a rendersi protagonista di un ritardo a Torino, in piazza D’Armi.

L’ex presidente del Consiglio non è riuscito ad arrivare puntuale per colpa del pulmino elettrico scelto per compiere il tour d’Italia in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre.

Il che rappresenta l’ennesima frana di una campagna elettorale sguaiata e del solito ecologismo di facciata. Stando a quanto appreso e riferito da La Repubblica, c’è stato un intoppo che ha colpito proprio il mezzo di spostamento elettrico: il bus a batteria, causa il livello basso, sarebbe andato in ricarica. “ Aveva la batteria quasi scarica, non sarebbe riuscito ad arrivare da Alessandria e tornare indietro “, è la versione di uno degli organizzatori riportata dal Corriere.

A quel punto Letta avrebbe ripiegato su un’auto, anch’essa elettrica. E, cavalcando la tesi della mobilità sostenibile, ha voluto mettere una toppa alla sua gaffe: “ Per il nostro Paese è complicatissimo oggi usare l’elettrico. Ecco perché il nostro ecotour è anche una denuncia rispetto alle difficoltà per l’Italia di vivere una mobilità sostenibile “.

Sulla sua pagina social Enrico Letta aveva scritto: «Cominciano le ultime due settimane. Quelle decisive. Oggi pomeriggio da Brescia partiamo col nostro EcoTour elettorale del BusElettrico del⁦ pd. Per un’Italia Democratica e Progressista. Ed ecologista!» In poche parole un fallimento dietro l’altro.

