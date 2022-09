Ferrovia della Valsugana: da domani il 50% delle corse sarà garantito dai treni

Pubblicità

Pubblicità



Da lunedì 12 settembre, data di avvio dell’anno scolastico, la Provincia autonoma di Trento, in accordo con le società Trenitalia e Trentino trasporti, ha programmato l’impiego di un numero di treni sufficienti a garantire almeno il 50% delle corse lungo la Ferrovia della Valsugana.

Da fine agosto il servizio è in gran parte svolto con bus sostitutivi a causa del ritiro dall’esercizio dei materiali rotabili, in quanto non venivano assicurati i requisiti di sicurezza rispetto alle misure dei bordini delle ruote dei treni.

L’assessore alla mobilità della Provincia autonoma di Trento nel ringraziare l’utenza per aver sopportato il disagio spiega che sarà massimizzato l’utilizzo dei treni sulle corse che presentano carichi più rilevanti: in particolare nei giorni feriali saranno garantiti 24 treni su 48 e nei giorni festivi saranno garantiti 10 treni su 18. Tutte le altre corse saranno sostituite con servizio effettuato da autobus. (clicca qui per vedere l’orario completo in vigore dal prossimo 12 settembre al 9 ottobre 2022)

Pubblicità Pubblicità