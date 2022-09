“Breakfast”: nel nuovo videoclip Dove Cameron si scaglia contro le disuguaglianza di genere

Pubblicità

Quella che può sembrare una chiamata femminista non è altro che una rappresentazione – a ruoli invertiti e portata all’estremo – di molte situazioni in cui le donne si possono ritrovare sul luogo di lavoro e nella vita.

Dove Cameron (fresca della vittoria agli MTV Video Music Award come miglior artista esordiente) – con un un nuovo stile e con la propria creatività libera di sbocciare lontano dagli standard visti in Disney – in “Breakfast” riesce a risultare tagliente, decisa, cruda e a denunciare senza alcun problema un mondo (quello dello spettacolo ma anche spesso del lavoro) dove la mascolinità tossica ancora dilaga.

Un po’ come fece – seppur in toni meno affilati – anche Taylor Swift nel 2020 con la sua “The Man“.

Quello di Dove Cameron è certamente un video potente – dai toni anche politici – e sicuramente non di facile visione.

La stessa cantante, in un comunicato stampa ed in varie dichiarazioni, ha poi affermato di voler riportare nel video il “contrasto inquietante tra la femminilità stilizzata, il potere maschile e gli stereotipi di genere che affliggono i nostri commenti sociali e la nostra società. Voglio che il pubblico noti quanto sia strano vedere i ruoli invertiti ed è stato importante sottolineare quanto questi ruoli siano davvero radicati.“

Un ritratto certamente estremizzato ma che – negli USA – in certi casi può rivelarsi molto reale. Alla domanda “come sarebbe la vita se il ruolo di donna fosse degli uomini?” Cameron risponde con un videoclip che sa trovare sì delle risposte, ma che con queste sa anche mettere a disagio chi guarda.

Mariti casalinghi, uomini che lottano per i propri diritti riproduttivi, uomini giocattolo, molestie sul posto di lavoro. Da pelle d’oca la scena in cui l’uomo – da un medico – si sente dire “Andrà tutto bene, ma la prossima volta non bere così tanto e assicurati di essere vestito in modo appropriato, così da non provocare“. Sono tematiche e situazioni – purtroppo – familiari al giorno d’oggi.

Cameron reinventa il mondo e lo plasma in modo che il patriarcato non esista: sono le donne a detenere il potere estremo e ingiusto che – al giorno d’oggi – è prerogativa degli uomini.

“Questo è un video per ricordarci che ‘è sempre stato così’ non dovrebbe mai essere un motivo per desensibilizzare o sostenere un mondo “rotto” – ha dichiarato la cantante ai media – Spero che, nel ricontestualizzare scene familiari, questo video incoraggi le persone a lottare per un mondo in cui lasciamo la discriminazione di genere come un ricordo del passato e smettiamo di portare il passato nel presente“.