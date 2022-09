Bandi Qualità in Trentino: incrementati i budget

Pubblicità

In considerazione dell’interesse manifestato dagli operatori economici e dell’evoluzione delle domande pervenute, con la delibera proposta dall’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro e approvata in data odierna dalla Giunta, sono stati incrementati i budget dei Secondi Bandi Qualità in Trentino – settore commercio e servizi e settore ricettivo.

I Bandi Qualità in Trentino, giunti alla seconda edizione, per il settore commercio e servizi e per quello ricettivo, potranno contare complessivamente su ulteriori 20.000.000 di euro di risorse provinciali.

L’obiettivo del provvedimento, continua l’assessore, è sostenere le imprese trentine favorendo la spinta all’efficienza e al miglioramento dell’offerta, considerando inoltre la particolare fase di incertezza, legata ai rincari e ad altri fattori, che impegna anche gli operatori del nostro territorio.

Risulta fondamentale da parte dell’Amministrazione provinciale usare tutti gli strumenti e le leve per fornire sostegni concreti a chi si impegna quotidianamente nella propria attività e nella costante ricerca di innovazione e miglioramento.

La scadenza per la presentazione delle domande è stabilita al: 14 ottobre 2022 (ore 12.00) – Secondi Bandi Qualità in Trentino – settore commercio e servizi e settore ricettivo

Per ulteriori informazioni di dettaglio e per accedere alla piattaforma informatica dedicata alla raccolta delle domande, si invitano gli operatori economici interessati a consultare le sezioni dedicate nell’ambito del focus “aiuti alle imprese” disponibile al seguente link https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/Aiuti-alle-imprese

