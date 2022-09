Trasporti, da lunedì gli orari vengono allineati alla ripresa della scuola

Pubblicità

Pubblicità



A partire da lunedì prossimo, 12 settembre, in Trentino riprenderanno i servizi di trasporto scolastico per ogni ciclo di studi: scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e centri di formazione professionale.

Per l’anno scolastico 2022/2023 è confermata la tariffa di 20,00 euro per l’utilizzo dei servizi di trasporto da parte di tutti gli studenti, dall’infanzia alle secondarie di secondo grado (gratuito dal 4° figlio in poi).

L’abbonamento è di libera circolazione, ovvero tratta casa–scuola, con la possibilità di utilizzare tutti i servizi di linea: bus urbani ed extraurbani e treni, nell’ambito provinciale, con validità dal 01.09.2022 al 31.08.2023.

Pubblicità Pubblicità

Gli orari dei servizi di linea di Trentino trasporti sono disponibili al sito www.trentinotrasporti.it , mentre gli orari dei servizi speciali scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo grado sono visibili sul portale www.trasportoscolastico.tn.it .

Per gli studenti del primo anno di scuola superiore che hanno provveduto a fare richiesta tramite le scuole medie, la tessera è stata spedita direttamente a casa. L’accesso ai servizi deve avvenire con un titolo di viaggio valido.

Sui servizi di trasporto pubblico di linea, se non si dispone ancora di abbonamento, sarà necessario il pagamento del biglietto di corsa semplice. Si ricorda, infine, che fino alla data del 30 settembre 2022 rimane l’obbligo di indossare la mascherina Fpp2 durante il trasporto. Sono esonerati dall’obbligo del dispositivo di protezione i bambini di età inferiore ai 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità