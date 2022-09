“Quanta Terra serve ad una vita?”: doppio appuntamento con le GiustineWemp

Pubblicità

Pubblicità



Si intitola “Quanta Terra serve ad una vita?” il doppio appuntamento in programma nella giornata di oggi, sabato 10 settembre, organizzato dalle GiustineWemp.

Nel tardo pomeriggio, alle ore 17, al Parco Fluviale Novella in località San Biagio si sperimenterà un’escursione collettiva come strumento per aumentare la coscienza ambientale.

L’uscita è organizzata con in compagnia di Feminist Hiking Collective, delle guide del Parco Fluviale e del MMape (Mulino Museo dell’Ape).

Pubblicità Pubblicità

In serata, invece, in sala San Vitale all’ultimo piano del municipio di Romallo si terrà un incontro (inizio ore 20.30) su come accrescere la presa di coscienza ambientale attraverso l’ esperienza collettiva dell’escursione in natura.

La serata sarà strutturata su un dialogo tra Feminist Hiking Collective, le guide del Parco Fluviale Novella e del MMape. Moderano le GiustineWemp.

Questi appuntamenti rientrano nel progetto “AttivArt” (qui l’articolo).

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità