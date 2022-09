Promozione e sviluppo della cooperazione: nuovi criteri per l’applicazione della legge

Pubblicità

Pubblicità



Approvati ieri dalla Giunta provinciale i nuovi criteri per l’applicazione della legge regionale riguardante la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dell’educazione e dello spirito cooperativi, approvata nel 1988, con l’obiettivo di rafforzare le iniziative congiunte.

I settori maggiormente interessati dalla delibera provinciale sono la scuola, le cooperative di comunità e le comunità energetiche. I nuovi criteri da un lato prevedono un sostegno ancora più incisivo della Provincia a quelle iniziative della cooperazione che incentivano la costituzione di associazioni cooperative scolastiche e di cooperative formative per l’alternanza scuola – lavoro.

Dall’altra, puntano ad agevolare alcune delle spese sostenute in fase di avvio e di sviluppo dalle comunità energetiche costituite in forma di società cooperativa e dalle cooperative di comunità, presenti in particolare nelle aree più lontane dai principali centri urbani del Trentino.

Pubblicità Pubblicità

La legge regionale 15 del 28 luglio 1988 promuove, in linea anche con il dettato costituzionale, lo sviluppo della cooperazione attraverso il finanziamento di iniziative volte a diffondere la cultura, lo spirito e i principi cooperativi.

I nuovi criteri riconoscono l’assoluta rilevanza che assume la formazione nelle scuole per la conoscenza e la diffusione del modello cooperativo tra i giovani.

Un’altra importante innovazione introdotta con i nuovi criteri consiste nella previsione di agevolare alcune delle spese sostenute in fase di avvio e di sviluppo dalle comunità energetiche costituite in forma di società cooperativa, e dalle cooperative di comunità.

Pubblicità Pubblicità



Le cooperative di comunità, recentemente regolamentate dalla legge regionale 1 del 2022, si propongono di realizzare politiche provinciali tese a favorire la permanenza della popolazione sul territorio, anche nelle aree di montagna e più distanti dai principali centri urbani, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini quali agenti dello sviluppo locale.

Quella delle comunità energetiche è invece una realtà che consente a privati cittadini, associazioni ed imprese commerciali di installare o utilizzare, se esistenti, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e autoconsumarla, fornendo benefici ambientali, economici o sociali ai soci, ai membri e in generale alle aree in cui opera. E’ evidente che le comunità energetiche possono rappresentare una valida risposta di fronte alla situazione attuale caratterizzata dall’elevato aumento dei costi dell’energia.

Oltre alla produzione e condivisione di energia e il reinvestimento dei profitti per scopi ambientali, economici o sociali, la comunità energetica può produrre anche altri servizi rivolti ai membri, per esempio interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, servizi di ricarica veicoli elettrici.

La comunità può anche assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.