Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro il guardrail poco dopo il bivio per Maso Milano

Ancora un incidente sulla SS43 della Val di Non poco dopo il bivio per Maso Milano, scendendo in direzione Trento.

Ieri sera, venerdì 9 settembre poco prima delle 20, una ragazza alla guida della propria auto ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, andando a sbattere contro il guardrail.

Fortunatamente la conducente non ha subito conseguenze nell’incidente.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Sporminore, allertati da un’ambulanza di passaggio, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e della pulizia della sede stradale, e i Carabinieri della Radiomobile di Cles.

