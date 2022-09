Oltre un migliaio a Trento per Giorgia Meloni: «Il 25 settembre libereremo l’Italia

Pubblicità

In leggero ritardo sulla tabella di marcia Giorgia Meloni è salita sul palco alle 12.49 accolta dai cori e dalle bandiere tricolori di oltre un migliaio di persone in piazza santa Maria Maggiore. Il comizio è finito dopo circa un’ora.

La leader di Fratelli d’Italia è apparsa in grande forma, molto sicura di se stessa, autorevole. Si è fermata solo 2 volte per prendere fiato. Ha parlato a braccio per quasi 60 minuti.

Buona parte dell’intervento di Giorgia Meloni si è incentrato sui problemi economici che affliggono l’Italia e che purtroppo potrebbero anche peggiorare. «Non promettiamo nulla – ha detto Meloni – purtroppo la situazione italiana è seria, siamo lo Stato che produce meno PIL in Europa e quella i cui parametri economici sono in fondo alla classifica».

Ha ricordato come per colpa della sinistra che ha governato in questi ultimi 10 anni il marchio made in Italy sia andato in difficoltà e come le nostre aziende preferiscano andare a produrre all’estero invece di restare nel nostro Paese: «Sogno un futuro in cui i giovani invece di aspettare la paghetta di Stato possano crescere e migliorare indipendentemente dalla famiglia dalla quale provengono», ha detto la leader di Fratelli d’Italia.

Inoltre ha ricordato la proposta di abbassare la tassazione sul lavoro che al momento è al 47% e premiare le aziende che assumono.

Inevitabile un accenno alla contesa: “Il livello di questa campagna elettorale è indegno per odio, violenza, mistificazione e non avete ancora visto niente”.

Il pubblico si è scaldato molto verso la fine quanto Giorgia Meloni ha toccato il delicato tasto dell’immigrazione. «Secondo me quando qualcuno lo fai entrare, gli devi dare una vita dignitosa, da italiano, da cittadino! Però per farlo devi governare i flussi, sennò la situazione ti scappa di mano e accade quello che abbiamo visto accadere, che loro (pd) non vedono, perché chiaramente abitando nei quartieri molto altolocati gli immigrati non c’arrivano».

E ancora: «In Italia, come nel resto del mondo, in Italia si entra solo se hai un lavoro, quindi regola, ma se le quote di immigrati raggiungono il tetto massimo perché tutti entrano illegalmente questa storia non finirà mai. Il problema è che in uno stato normale e giusto non c’è distinzione tra immigrati e profughi.

La prima regola è che a casa mia entri con le mie regole e se le violi non entri. Chi richiese asilo ha dritto ad essere accolto e lo abbiamo sempre fatto come con i profughi dell’Ucraina e le migliaia di persone in fuga dalla guerra. Immagini ben distante da quei barconi stipato da uomini da età da lavoro. In genere chi scappa dalla guerra sono principalmente donne e bambini. Noi per paradosso rischiamo di non dare protezione a chi scappa davvero dalla guerra”, ha concluso Giorgia Meloni.

«L’italia non si piegherà alle Lobby, e non si metterà a novanta gradi al primo che passa, alle prossime elezioni siamo pronti per cambiare l’Italia e a difenderla in Europa. Io sono pronta, Fratelli D’Italia è pronta» – ha concluso Giorgia Meloni fra gli applausi

