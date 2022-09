Manutenzione e sicurezza delle strade, assegnati un milione e 120 mila euro aggiuntivi

Pubblicità

Su proposta del presidente Maurizio Fugatti la giunta provinciale ha aggiornato ieri il programma degli interventi di competenza del Servizio Gestione strade. Su una disponibilità complessiva attuale di 87.768.723 euro, 1.120.000 riguardano nuove risorse inserite nell’assestamento di bilancio.

In particolare, 1.010.000 euro sono assegnati ai lavori di manutenzione delle strade provinciali e statali e delle strutture complementari. L’aggiornamento è funzionale anche al rinnovo dei contratti di manutenzione pluriannuale degli impianti presenti in galleria.

Il provvedimento, come sottolinea il presidente della Provincia, va nella direzione di favorire gli interventi per assicurare l’efficienza e la sicurezza della rete viaria su tutto il territorio trentino. Dando attuazione a quanto previsto anche attraverso i maggiori stanziamenti destinati nella variazione di bilancio approvata lo scorso luglio. Questa dotazione di risorse si va ad aggiungere ai 3 milioni che recentemente sono stati stanziati per interventi urgenti di asfaltature della rete stradale sul territorio.

