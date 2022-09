Investito sulle strisce pedonali, grave 19 enne di Pergine

Pubblicità

Nuovo investimento ieri pomeriggio in Trentino, stavolta a Pergine Valsugana

Un giovane di Pergine di 19 anni è stato travolto da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali davanti alla stazione delle autocorriere in via Dante all’altezza del punto vendita Pneus Pergine.

Alla guida della Toyota che ha investito il giovane un 60 enne anche lui della zona.

Dopo lo scontro il giovane è volato per 5 metri sull’asfalto battendo forte il capo.

Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Pergine che capita la gravità della situazione hanno allertato l’elisoccorso che dopo essere atterrato nelle vicinanze del luogo dell’investimento ha trasferito il 19 enne al santa Chiara di Trento.

Il giovane si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, le sue condizioni sono definite gravi, ma per ora non è in pericolo di vita.

