In arrivo 40 milioni di euro per aiutare le famiglie a pagare le bollette

Pubblicità

Pubblicità



Nella tradizionale riunione della Giunta provinciale che ieri si è svolta a Tassullo i presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha annunciato l’arrivo di 40 milioni di euro per aiutare le famiglie a pagare le bollette

Gli aiuti serviranno per dimezzare il costo medio delle bollette dell’energia per l’ultimo quadrimestre di quest’anno, cioè da settembre a dicembre.

Si tratta di un’operazione che ridurrebbe quindi della metà il costo attuale delle bollette delle famiglie trentine stimato in circa 80-100 milioni di euro per l’ultimo quadrimestre annuale. Il taglio delle bollette è previsto solo sull’energia, per quanto riguarda il gas per il momento ha spiegato Fugatti non è possibile fare nulla in attesa delle decisioni del governo.

Pubblicità Pubblicità

I soldi per coprire la metà delle bollette della luce delle famiglie sarà attinto dal famoso «fondo» di 100 milioni che il presidente in fase di assestamento di bilancio a luglio aveva accantonato per i «momenti difficili» e che era stato molto contestato dalle opposizioni. Ora il momento è davvero molto difficile, anche se per uscire da questa situazione drammatica con aumenti del gas che sono arrivati fino al 500% e le spese condominiali che hanno raggiunto limiti folli ci vorrà bel altro.

Per la distribuzione degli aiuti non sono ancora stati decisi i critieri, ma la giunta sembra intenzionata a premiare chi consuma meno e chi quindi mantiene un comportamento maggiormente virtuoso e corretto.

«La modalità di intervento per abbattere il costo della bolletta – ha detto il presidente Fugatti – sarà decisa insieme ai distributori di energia, Dolomiti energia e gli altri con i quali ci stiamo già confrontando da un mese».

Pubblicità Pubblicità