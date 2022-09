Dimaro, inaugurata la nuova caserma dei vigili del fuoco: una festa per tutta la comunità

Pubblicità

Si è trasformata in una festa per l’intera comunità della Val di Sole l’inaugurazione, questa mattina, della caserma dei vigili del fuoco di Dimaro.

Nella memoria di tutti i presenti il ricordo di quei giorni di Vaia in cui la Val di Sole, e in particolare la comunità di Dimaro, fu duramente colpita. E l’orgoglio per come la stessa comunità reagì alla tragedia, rimboccandosi le mani con professionalità e coraggio.

Al taglio del nastro, insieme alle autorità locali, hanno partecipato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore al turismo e sport Roberto Failoni.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento ha ricordato come quello di oggi sia un giorno di festa e che i cittadini trentini devono essere orgogliosi del lavoro che svolgono gli uomini e le donne del sistema della Protezione civile, uno dei capisaldi dell’Autonomia, in quanto garantiscono la sicurezza e il presidio del territorio trentino.

Il Presidente ha inoltre sottolineato come sia necessario continuare ad investire in strutture come quella inaugurata oggi a fronte delle tragedie climatiche, come Vaia e Marmolada, che sempre più spesso accadono.

L’assessore allo sport e turismo ha voluto ringraziare il prezioso lavoro dei volontari e di chi ha voluto la realizzazione di questa caserma. Struttura all’avanguardia, necessaria per poter garantire il lavoro dei vigili del fuoco.

