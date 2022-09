Coronavirus: 230 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Pubblicità

Un’altra giornata fortunatamente senza decessi da covid 19 in Trentino dove i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 230, mentre si registra un lieve calo del numero dei pazienti ricoverati: al momento sono 38, di cui 2 in rianimazione; ieri sono state accolte in ospedale 3 persone e ne sono state dimesse solo 4.

Dei nuovi positivi, la maggior parte (224) sono emersi dai test antigenici (1.209 quelli effettuati ieri), ma ci sono anche 6 positivi al molecolare (su 105 test effettuati).

Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione: 6 di 0-2 anni, 3 di 3-5 anni, 7 di 6-10 anni, 4 di 11-13 anni, 3 di 14-18 anni, 45 di 19-39 anni, 79 di 40-59 anni, 27 di 60-69 anni, 36 di 70-79 anni e 20 di 80 o più anni. Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.251.298 (428.873 seconde dosi, 340.603 terze e 30.862 quarte). Infine, 277 nuovi guariti portano il totale a 202.635

